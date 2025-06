Mercato moto maggio 2025: le moto e gli scooter più venduti

Per il mercato moto prosegue il periodo con segno negativo, anche se le cose sembrano voltare lentamente al meglio. Nel mese di maggio, infatti, i dati mostrano un calo del 2% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso: bene gli scooter, unici con segno positivo, mentre moto e ciclimotori arrancano. Scopriamo tutti i dati e le classifiche con le moto e gli scooter più venduti.

Nuova BMW R 1300 GS Adventure

Il mese di maggio 2025 vede un mercato moto sostanzialmente in linea con il periodo dello scorso anno. Il risultato complessivo è di -2,03% con 44.704 veicoli messi in strada. Il risultato è in larga parte legato al segno positivo degli scooter che, con +9,44% e i 25.335 mezzi targati, trainano tutto il carro. Le moto soffrono a confronto con un maggio 2024 particolarmente brillante registrano -13,37% e 17.899 veicoli immatricolati, mentre restano fanalino di coda i ciclomotori con una flessione del 19,19% e 1.470 unità immatricolate.

L'analisi dei primi 5 mesi del 2025 vede, a confronto col periodo del 2024, un -8,36% e 157.206 unità vendute. Gli scooter per la prima volta dall’inizio dell’anno sono in territorio positivo con una crescita dell’1,59% e 86.849 veicoli targati. Moto e ciclimotori, invece, restano in passivo a doppia cifra: -16,87% pari e 65.641 mezzi per le prime, -33,57% e sole 4.716 unità per i secondi.

A ben guardare è il mercato degli elettrici che, sfruttando la coda degli incentivi Ecobonus, registra a maggio il maggior incremento: +8,12% e 1.092 veicoli. La sorpresa è che sono proprio i ciclomotori, in controtendenza rispetto ai cinquantini con motore termico, a registrare la maggior crescita, con +8,07% e 348 unità. Non tutto rose e fiori, tuttavia: nonostante due mesi consecutivi con segno più, il mercato a zero emissioni resta in passivo nei primi 5 mesi dell'anno e registra un -12,70% rispetto allo stesso periodo del 2024 e 3.554 unità.

Yamaha: la prova della Tracer 9 GT+ Y-AMT 2025

In testa alla classifica delle moto più vendute nei primi 5 mesi del 2025 ci sono sempre loro. BMW R 1300 GS, Honda Africa Twin e R 1300 GS Adventure non sembrano temere nessuno e congelano le prime 3 posizioni della graduatoria. Qualche sorpresa, però, arriva subito dietro, dove Yamaha Tracer 9 e MT-07 si accaparrano 4° e 5° posto a discapito di Ducati Multistrada V4 – ora al 6° – e Cfmoto 450 MT (al 7°). Sostanzialmente stabile la Honda XL750 Transalp, all'8° posto, mentre al 9° arriva la Kawasaki Z900 e al 10° chiude la MT-09. Insomma, maxi enduro, crossover e anche un po' di naked...

Rank Marca Modello Segmento Totale Gen-Mag 2025 1 BMW R 1300 GS Enduro 2.042 2 HONDA AFRICA TWIN Enduro 1.794 3 BMW R 1300 GS ADVENTURE Enduro 1.737 4 YAMAHA TRACER 9 Turismo 1.513 5 YAMAHA MT-07 Naked 1.422 6 DUCATI MULTISTRADA V4 / MULTISTRADA V4 S Enduro 1.392 7 CFMOTO 450MT Enduro 1.378 8 HONDA XL 750 TRANSALP Enduro 1.261 9 KAWASAKI Z 900 Naked 1.032 10 YAMAHA MT-09 Naked 962 11 HONDA NC 750 X Enduro 940 12 VOGE BRIVIDO 125R Naked 917 13 HONDA GB350S Naked 915 14 BENELLI TRK 702 / TRK 702 X Enduro 847 15 VOGE VALICO 525DSX Enduro 846 16 YAMAHA TENERE 700 Enduro 842 17 CFMOTO 800MT Enduro 747 18 KAWASAKI VERSYS 650 Enduro 726 19 VOGE VALICO 900DSX Enduro 713 20 HONDA CB 1000 HORNET Naked 696 21 MOTO GUZZI V7 Naked 682 22 KAWASAKI Z 650 Naked 635 23 DUCATI MULTISTRADA V2 / MULTISTRADA V2S Turismo 601 24 DUCATI SCRAMBLER 800 Naked 600 25 VOGE VALICO 625DSX Enduro 581 26 ROYAL ENFIELD HIMALAYAN 452 Enduro 574 27 ROYAL ENFIELD GUERRILLA 450 Naked 541 28 QJ MOTOR SRT600SX Turismo 508 29 DUCATI PANIGALE V4 / PANIGALE V4S Sportive 496 30 HONDA CB 750 HORNET Naked 491

Fonte dati: MIT Elaborato da UNRAE per ANCMA

Yamaha TMax Tech Max 2025: in curva con il maxi

I 3 scooter più venduti del panorama nazionale sono una certezza. Il trittico SH125, SH350 e SH150 è saldamente in testa alla classifica e non accenna a voler lasciare il passo, anche se X-ADV 750 è al 4° posto, non troppo lontano. Il primo ''non Honda'' è Piaggio Liberty 125 al 5°, capace di scalzare un altro scooter della Casa di Tokio, ADV350 (6°). Kymco People 125 S si conferma al 7° posto, mentre chiudono la Top 10 i due Yamaha, TMax e XMax 300, seguiti da Voge Sfida SR16.

Rank Marca Modello Segmento Totale Gen-Mag 2025 1 HONDA ITALIA SH 125 Scooter 8.490 2 HONDA ITALIA SH 350 Scooter 6.636 3 HONDA ITALIA SH 150 Scooter 5.068 4 HONDA X-ADV 750 Scooter 4.603 5 PIAGGIO LIBERTY 125 ABS Scooter 3.058 6 HONDA ITALIA ADV 350 Scooter 2.885 7 KYMCO PEOPLE S 125 Scooter 2.691 8 YAMAHA TMAX Scooter 2.483 9 YAMAHA XMAX 300 Scooter 2.465 10 VOGE SFIDA SR16 Scooter 2.399 11 SYM SYMPHONY 125 Scooter 1.902 12 HONDA FORZA 350 Scooter 1.797 13 KYMCO AGILITY 125 R16 Scooter 1.736 14 PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 125 Scooter 1.667 15 PIAGGIO VESPA GTS 310 Scooter 1.636 16 PIAGGIO BEVERLY 400 Scooter 1.527 17 PIAGGIO MEDLEY 125 Scooter 1.519 18 HONDA SH MODE 125 Scooter 1.477 19 YAMAHA NMAX 125 Scooter 1.259 20 KYMCO AGILITY 125 S Scooter 1.140 21 SYM ADX 300 Scooter 1.127 22 PIAGGIO BEVERLY 300 ABS Scooter 1.062 23 SYM SYMPHONY 200 ST Scooter 1.016 24 SYM SYMPHONY 125 ST Scooter 1.008 25 ZONTES ZT368T-G Scooter 959 26 HONDA FORZA 750 Scooter 941 27 PIAGGIO BEVERLY 310 HPE Scooter 941 28 VOGE SFIDA SR1 ADV Scooter 910 29 SYM SYMPHONY 125 SR Scooter 828 30 PIAGGIO VESPA GTS 300 Scooter 658 Fonte dati: MIT Elaborato da UNRAE per ANCMA

VEDI ANCHE

Pubblicato da Michele Perrino, 09/06/2025