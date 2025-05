Mercato moto: ad aprile -5,2%. Le moto e gli scooter più venduti (con sorpesa)

Ad aprile il mercato moto è ancora in leggera flessione con -5,24%: gli scooter proseguono con segno positivo, le moto in ripresa

Nel mese di aprile il mercato moto tira un sospiro di sollievo. Ancora una leggera flessione, -5,24%, ma si torna a vedere la luce dopo il pesante segno meno nei mesi di gennaio e febbraio. Scopriamo i dati e quali sono le moto e gli scooter più venduti.

Nel complesso il mercato moto registra nel mese di aprile -5,24%, per 38.623 unità immatricolate. A tenere il passo è il mercato degli scooter, in attivo per il secondo mese consecutivo (+0,39%) con 21.064 pezzi immatricolati. Le moto soffrono ancora ma, rispetto al corposo calo dei mesi precedenti, fanno segnaree -9,77% e 16.450 pezzi. Ancora in frenata i ciclomotori con -28,08%, pari a 1.109 unità.

Mariano Roman, presidente di Confindustria ANCMA: “L’effetto fine serie generato dall’entrata in vigore dello standard Euro 5+ per i motocicli di nuova immatricolazione continua ad attenuarsi. Ora che il surplus di immatricolazioni registrato a fine 2024 non condiziona più in modo preponderante l’andamento reale del mercato, stiamo recuperando i volumi persi nei primi mesi dell’anno e guardiamo con più fiducia al resto della stagione. Gli oltre 25mila ingressi registrati la scorsa settimana all’Eicma Riding Fest, l’evento dedicato ai demo ride moto a Misano, dicono poi molto dell’interesse e della passione che catalizzano ancora i prodotti della nostra industria”.

Ma qual è l'andamento del primo quadrimestre 2025 del mercato moto? Gli strascichi del fine serie Euro 5 si sentono ancora e con aprile si registra un calo del 10,67% e 112.494 veicoli commercializzati. Marzo e aprile rimettono in sesto la situazione e gli scooter sfiorano la parità rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (-1,34%), con 61.508 mezzi targati. Più negativa la situazione delle moto, con -18,12% e 47.739 unità immatricolate; i ciclomotori fanno, purtroppo come di consueto, da fanalino di coda: registrano infatti un -38,50% e 3.247 unità.

Rispetto al mese di marzo il mercato delle moto segna cambiamenti importanti. Africa Twin cede il passo alla R 1300 GS di BMW Motorrad – anche se di poche unità – ma la vera sorpresa è subito dietro: R 1300 GS Adventure non piacerà a nessuno – ricordate le critiche al suo debutto? – ma intanto si prende il 3° posto (e ruba così il gradino più basso del podio alla Ducati Multistrada V4). Si conferma al 5° posto una piccola maxi enduro, la 450MT di Cfmoto, mentre la Yamaha MT-07 detiene ancora la palma di naked più venduta col suo 6° posto. Sale Honda XL750 Transalp al 7° e scende Yamaha Tracer 9 all'8°, mentre chiudono la Top 10 la MT-09 e la Brivido 125R, prima ottavo di litro.

Rank Marca Modello Segmento Totale Gen-Apr 2025 1 BMW R 1300 GS Enduro 1.500 2 HONDA AFRICA TWIN Enduro 1.492 3 BMW R 1300 GS ADVENTURE Enduro 1.258 4 DUCATI MULTISTRADA V4 / MULTISTRADA V4 S Enduro 1.118 5 CFMOTO 450MT Enduro 1.090 6 YAMAHA MT-07 Naked 1.052 7 HONDA XL 750 TRANSALP Enduro 1.012 8 YAMAHA TRACER 9 Turismo 944 9 YAMAHA MT-09 Naked 756 10 VOGE BRIVIDO 125R Naked 692 11 KAWASAKI Z 900 Naked 686 12 VOGE VALICO 525DSX Enduro 651 13 HONDA GB350S Naked 606 14 CFMOTO 800MT Enduro 604 15 BENELLI TRK 702 / TRK 702 X Enduro 541 16 HONDA NC 750 X Enduro 534 17 YAMAHA TENERE 700 Enduro 531 18 KAWASAKI VERSYS 650 Enduro 503 19 MOTO GUZZI V7 Naked 458 20 DUCATI SCRAMBLER 800 Naked 433 21 VOGE VALICO 900DSX Enduro 428 22 DUCATI PANIGALE V4 / PANIGALE V4S Sportive 424 23 ROYAL ENFIELD HIMALAYAN 452 Enduro 417 24 KAWASAKI Z 650 Naked 413 25 DUCATI MULTISTRADA V2 / MULTISTRADA V2S Turismo 412 26 HONDA NT1100 Turismo 402 27 HONDA CB 1000 HORNET Naked 389 28 HONDA CB 750 HORNET Naked 373 29 ROYAL ENFIELD GUERRILLA 450 Naked 369 30 BMW F 800 GS Enduro 357 Fonte dati: MIT Elaborato da UNRAE per ANCMA

Nel mercato scooter sembra esserci posto solo per gli Honda SH (ma ci siamo abituati). Tutto al suo posto, con SH125 a farla da padrone e SH350 e SH150 a inseguire, 2° e 3°. Non cambiano di molto le cose subito dietro perché al 4° e 5° posto si riconfermano X-ADV e ADV 350 e dobbiamo aspettare fino al 6° posto per trovare il solito Piaggio Liberty 125. Kymco Agility 125 cede il passo, lasciando al 7° il People S 125, mentre restano invariate le ultime posizioni della Top10 con due Yamaha e un Voge: si tratta di XMax 300, Sfida SR16 e TMax.

Rank Marca Modello Segmento Totale Gen-Apr 2025 1 HONDA ITALIA SH 125 Scooter 6.314 2 HONDA ITALIA SH 350 Scooter 5.064 3 HONDA ITALIA SH 150 Scooter 3.787 4 HONDA X-ADV 750 Scooter 3.493 5 HONDA ITALIA ADV 350 Scooter 2.166 6 PIAGGIO LIBERTY 125 ABS Scooter 2.046 7 KYMCO PEOPLE S 125 Scooter 1.901 8 YAMAHA XMAX 300 Scooter 1.773 9 VOGE SFIDA SR16 Scooter 1.695 10 YAMAHA TMAX Scooter 1.539 11 KYMCO AGILITY 125 R16 Scooter 1.504 12 SYM SYMPHONY 125 Scooter 1.316 13 HONDA FORZA 350 Scooter 1.294 14 PIAGGIO MEDLEY 125 Scooter 1.100 15 PIAGGIO BEVERLY 400 Scooter 1.084 16 PIAGGIO VESPA GTS 310 Scooter 1.079 17 PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 125 Scooter 1.077 18 HONDA SH MODE 125 Scooter 1.054 19 PIAGGIO BEVERLY 300 ABS Scooter 930 20 YAMAHA NMAX 125 Scooter 900 21 HONDA FORZA 750 Scooter 785 22 SYM ADX 300 Scooter 781 23 SYM SYMPHONY 125 ST Scooter 724 24 SYM SYMPHONY 200 ST Scooter 715 25 VOGE SFIDA SR1 ADV Scooter 542 26 PIAGGIO VESPA GTS 300 Scooter 526 27 KYMCO PEOPLE ONE 125I Scooter 521 28 SYM SYMPHONY 125 SR Scooter 507 29 ZONTES ZT368T-G Scooter 495 30 KYMCO AGILITY 125 S Scooter 459 Fonte dati: MIT Elaborato da UNRAE per ANCMA

