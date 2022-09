Mandelli S.r.l. acquisisce il controllo di Eleveit S.r.l rilevando l’intera partecipazione detenuta dall’azionista, Zanatta S.r.l. Eleveit, costituita nel 2018 e con sede a Altivole (Treviso), è tra i più interessanti operatori emergenti in Italia nel settore calzaturiero per moto. L'offerta di prodotti di Eleveit comprende stivali e scarpe stradali per uso motociclistico, stivali per motocross e stivali racing. Eleveit serve oltre 200 clienti nel mondo, con una presenza consolidata sui principali mercati europei ed extra UE.

Eleveit S.r.l entra in Mandelli S.r.l

L'UNIONE FA LA FORZA Il Gruppo di cui Mandelli s.r.l. fa parte viene fondato nel 1945 e ha sede a Carate Brianza. Attivo nel settore delle due ruote, opera nel mercato europeo come produttore di biciclette e accessori nonché abbigliamento e accessori per motociclisti, dando lavoro a 300 dipendenti. Grazie all’ingresso di Mandelli nel capitale, già proprietario di Tucano Urbano S.r.l., Eleveit avrà la possibilità di sfruttare le sinergie di gruppo e disporrà delle necessarie risorse al fine di realizzare un solido percorso di espansione internazionale e ulteriore consolidamento nei mercati di riferimento. Confermato l’Amministratore delegato, nonché socio fondatore, Ivo Zanatta alla guida della società Eleveit al fine di garantire continuità del business.