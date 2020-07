IL MANUALE Mentre c'è chi ha pensato - Honda - di realizzare un simulatore per aiutare i clienti a familiarizzare con le funzioni di strumentazione ed elettronica sulla CBR1000RR-R Fireblade, c'è chi ha realizzato un manuale. ''Guida pratica all'elettronica delle moto da pista'' è un libro che sviscera tutte le questioni relative alla gestione di elettronica e acquisizione dati sulle moto di ultima generazione.

UNA GUIDA Il libro tra esempi pratici, soluzioni e strategie ambisce ad aiutare a migliorare sicurezza, feeling e performance nella guida in pista. L'autore, Michele Trapani, dopo l'esperienza come calibratore di banchi prova, scende in campo per seguire la gestione elettronica dei motori, facendo esperienza nel CIV (Campionato Italiano Velocità) e nel Motomondiale. Il libro è stato scritto avvalendosi della collaborazione di due figure: Fabrizio Lai, ex pilota di 125, 250, Supersport e SBK, oggi tester ufficiale Pirelli e istruttore di guida e Marco Cortecchia, informatico, specialista di software e cofondatore di Mectronik, azienda che fornisce le centraline per il mondiale Supersport e per il CIV.

DISPONIBILITÀ E PREZZO Guida pratica all'elettronica delle moto da pista, 167 pagine, è in vendita solo su Amazon al prezzo di 35 euro.