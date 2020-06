IL RICHIAMO Le Kawasaki ZX-10R 2019 e 2020 potrebbero soffrire di un problema alla centralina. Il richiamo ufficiale della Casa di Akashi riguarda in particolare le Ninja ZX-10R, ZX-10RR e ZX-10R S.E. Scopriamo in dettaglio di cosa si tratta.

LA CENTRALINA A causa di un errore di programmazione della centralina (ECU), il quickshifter potrebbe funzionare male. La conseguenza di ciò potrebbe essere, tramite un ritorno di fiamma, la deformazione o la rottura delle valvole di aspirazione. A causa dell'elevata temperatura che si sprigionerebbe c'è anche un potenziale rischio di incendio, avverte Kawasaki.

COSA FARE Per non correre inutili rischi la raccomandazione dalla Casa è quella di disattivare il quickshifter. Kawasaki invierà a tutti i clienti registrati una raccomandata (quando possibile anche una mail o un sms) per avvisare del richiamo obbligatorio, occasione nel quale saranno invitati a recarsi presso un'officina ufficiale. L'intervento, della durata di circa 1,5 ore, prevede il controllo e la riprogrammazione della centralina, oltre alla sostituzione delle valvole lamellari. Nell'occasione saranno verificati anche eventuali danni aggiuntivi derivanti dal ritorno di fiamma e, nel caso, sostituiti anche gli altri pezzi danneggiati.