San Valentino: stop a cioccolatini e fiori. Le idee regalo per i biker

Idee regalo per San Valentino? Per i motociclisti ci sono il casco Shark, la giacca Bering, il giubbotto Segura o il coprigambe Bagster

Basta col solito San Valentino fatto di fiori, cioccolatini, profumi... Nella giornata che celebra la festa degli innamorati il regalo ideale per motociclisti e scooteristi è rappresentato da un oggetto strettamente connesso alle 2 ruote. Ecco allora 4 proposte per l'occasione: un casco firmato Shark, una giacca Bering, un giubbotto Segura e un coprigambe Bagster.

SHARK S-DRAK 2 Il jet neo-rétro di Shark regala uno stile fuori dagli schemi, grazie a look affilato, linee essenziali e finiture premium. La calotta infatti è in fibra di carbonio e fibre di vetro, mentre gli interni – smontabili e lavabili – sono in tessuto scamosciato con uno speciale effetto ''pelle di pesca'', mentre non manca la predisposizione per il sistema Shark Tooth Prime. Lo Shark S-Drak 2 è dotato di maschera con un nuovo sistema di blocco/sblocco e di visiera interna retraibile leggermente colorata con deflettore anti-turbolenza. Disponibile nelle taglie dalla XS alla XXL nell'unica colorazione Carbon Skin, l'S-Drak 2 è disponibile al prezzo di 349,99 Euro.

Shark S-Drak 2

VEDI ANCHE

BERING COBALT La giacca da turismo Bering Cobalt è realizzata in Fibretech 600D e Softshell ed è dotata di membrana impermeabile BwTech Super, fodera termica removibile Shelltech Super e sistema di ventilazione ADS, mentre la fodera fissa in Mesh è realizzata con fibre riciclate al 100%. Caratteristiche che permettono l’ultilizzo della Cobalt anche nelle condizioni atmosferiche meno favorevoli. Non mancano le protezioni CE Alpha per i gomiti – regolabili – e per le spalle, nonché la tasca per l'alloggiamento del paraschiena. Le tasche sono 5, 2 interne e 3 esterne, compresa quella sull'avambraccio. Per la Bering Cobalt taglie dalla S alla 4XL e prezzo di 299,99 Euro.

La giacca Bering Cobalt

SEGURA FERGUS Il giubbotto Segura Fergus è realizzato in tessuto Serica ed è dotato di membrana impermeabile e fodera fissa in Mesh. All'interno, invece, c'è una fodera removibile da 90 g con inserto in termo-alluminio. Su busto e spalle troviamo le prese d'aria, mentre ci sono le protezioni CE Alpha su gomiti – regolabili – e spalle, nonché la tasca per il paraschiena. Le tasche esterne sono 5, compresa quella sul braccio. Il giubbotto Segura Fergus è disponibile nei colori marrone e kaki, con taglie dalla S alla 4XL, al prezzo di 289,99 Euro.

Giacca Segura Fergus

BAGSTER WIN’ZIP Il coprigambe Bagster Win'Zip è il genere di accessorio indispensabile per superare i mesi freddi in sella allo scooter. Il coprigambe garantisce un'elevata resistenza ai raggi UV ed è divisibile tramite zip: c'è la versione invernale con interno in pile e quella estiva che funge da protezione contro la pioggia. Regolabili il coprisella e la cinghia in vita, mentre non mancano inserti riflettenti per la massima visibilità in strada. Il prezzo del Win'Zip by Bagster è di 214,99 Euro.

Bagster Win'Zip: il coprigambe per scooter e moto