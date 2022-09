Arriva il freddo? Hevik Orion è il guanto per l'autunno inverno. Anche Lady

Per non farsi trovare impreparati dai primi freddi autunnali ecco Hevik Orion, guanto con protezioni per moto, anche in versione Lady

Molto presto l'estate sarà un vecchio ricordo e i primi freschi mattutini ci accompagneranno a lavoro. Per chi usa lo scooter e la moto tutto l'anno diventa imprescindibile dotarsi di un guanto che possa proteggere ma anche tenere lontane le intemperie. Hevik per l'occasione propone Orion, guanto realizzato in un mix di materiali tecnici tra cui microfibra, nylon e softshell.

CARATTERISTICHE Hevik Orion si fa garante di sicurezza in sella grazie a protezioni rigide sulle falangi, al rinforzo sull’esterno del palmo in EVA e al rinforzo in clarino sul palmo, che gli valgono la certificazione CE EN 13594:2015 di livello 1. In compenso gli inserti in dark reflex contribuiscono alla visibilità su strada. Di fianco alla voce sicurezza c'è il comfort: Orion è dotato di un ampio elastico trasversale a soffietto sul dorso e sul pollice che, oltre a donare un tocco sportivo all’estetica generale, assicura libertà di movimento alle dita. A riparare da pioggia e intemperie ci pensano invece la membrana impermeabile interna, la morbida fodera in poliestere fleece touch e la chiusura regolabile a strappo sul polso, completata dal polsino ermetico in maglina di poliestere. E siccome siamo tutti alle prese con lo smartphone... Hevik Orion ha la compatibilità touch su indice e pollice, indispensabile per l’utilizzo dei dispositivi.

Hevik Orion: la versione Lady

TAGLIE, COLORI E PREZZI Hevik Orion è disponibile nelle taglie che vanno dalla S alla 3XL nei colori Nero e Nero/Ghiaccio/Rosso per lui, mentre per lei ci sono Nero, Nero/Fucsia con le taglie che vanno XS alla 2XL. Il prezzo del guanto Orion è di 47,90 Euro.

Pubblicato da Michele Perrino, 08/09/2022