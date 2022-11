Hevik Neptune: il pantalone cargo leggero a EICMA 2022

In occasione di EICMA 2022, Hevik presenta il pantalone cargo leggero Neptune. Dotato di protezioni regolabili sulle ginocchia e certificazione CE in Classe A, Hevik Neptune è protettivo all’interno e morbido e leggero all’esterno. Si tratta quindi di un passe-partout per i riders alla ricerca di un capo protettivo, versatile e modaiolo. Proposto in versione Man e Lady, questo modello è realizzato in classico cotone denim, traspirante e capace di garantire una temperatura equilibrata in diverse condizioni termiche.

Hevik Neptune: il retro

COMODO E SICURISSIMO Sulle zone più sensibili ed esposte di Neptune è presente un rinforzo in Dupont Kevlar: materiale smart durevole nel tempo e resistentissimo ad abrasione e alte temperature (qui il guanto Hevik Orion). Giocano a favore della sicurezza durante la guida anche le protezioni interne sulle ginocchia, discrete nello spessore e regolabili in altezza.

VEDI ANCHE

Hevik Neptune Lady

MASSIMA PRATICITÀ Dal punto di vista estetico, Hevik Neptune si caratterizza per il fitting fresco e asciutto che lo rende adatto all’uso quotidiano anche in città. Non mancano poi le classiche 5 tasche in stile jeans + 2 capienti tasconi a soffietto, posizionati lateralmente sulle gambe, ad altezza coscia. Proposto nelle due varianti colore Nero e Verde Militare, Neptune è disponibile nelle taglie dalla 46 alla 58 per l’uomo e dalla 40 alla 50 per la donna. Il prezzo al pubblico di nuovo Hevik è di 159 euro.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 04/11/2022