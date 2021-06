TORNA LA FESTA DELL’ADVENTOURING Calano le restrizioni e torna la voglia di uscire ed esplorare e cosa c’è di meglio di un giro in moto tra i paesaggi mozzafiato del Sestriere? Nulla, lo dico per esperienza personale avendoci festeggiato anche un compleanno alla HAT Sestriere Adventourfest. Il 26 e 27 giugno piazzale Kandahar torna a colorarsi con le moto e gli stand della terza edizione di questa festa, ecco cosa troverete, gli orari e le iniziative.

DEMO RIDE La parte più stuzzicante è quella dei demo ride sulle strade nei dintorni di Sestriere, asfaltate e non, con le moto messe a disposizione da Honda, Moto Guzzi, Triumph, Husqvarna, Suzuki e Zero Motorcycles. I test-ride a gruppi con guide, con turni a cadenza oraria, si potranno prenotare direttamente sul posto presso il punto di registrazione di ciascuna casa. Sarà necessario esibire la patente di guida idonea e disporre di abbigliamento tecnico protettivo (casco, guanti, stivali, giacca). La partecipazione ai test ride è gratuita.

SCOPRI L’ADVENTOURING La novità di quest’anno è la possibilità di di provare con la propria moto un mini-circuito di adventouring (strada asfaltata + fuoristrada leggero). Sessanta minuti (circa) in compagnia delle guide dell’associazione OVER2000RIDERS, HAT Series per scoprire le caratteristiche di questa disciplina sempre più ricca di partecipanti. Basterà presentarsi allo stand OVER2000RIDERS ed iscriversi al primo turno disponibile. Evento nell’evento è l’iniziativa “In moto oltre le nuvole”, giunto alla sua nona edizione. Si potrà partecipare già da venerdì, e fino a domenica, a tour di gruppo di 10 piloti PARTNER con guide su bellissimi percorsi off-road di circa 150 km al giorno. Ogni giorno prevederà un percorso diverso. Colomion, Argentera, Monti della Luna, Fort Pramand, Galleria dei Saraceni, Colle delle Finestre, Strada dell’Assietta, sono nomi ormai mitici nel mondo adventouring. In Moto Oltre le Nuvole è un’occasione imperdibile per scoprire l’eccezionale rete di strade sterrate d’alta quota di queste valli ideali per le maxi-enduro.

SHOPPING IN ALTURA Se la vena esplorativa l’avrete dimenticata a casa non temete, a ritmo di musica (DJ set di Mashi DJ) potrete avventurarvi nel piazzale in cerca del prossimo acquisto tra i 12 espositori presenti:

§ NOLAN - con il suo mega-truck show-room con l’ampia gamma di caschi

§ ANLAS - con la completa e competitiva gamma penumatici off-road serie Capra ed altro

§ ENDURISTAN – con nuovi set di borse ed accessori adventure di grande qualità

§ GARMIN – con il nuovo navigatore MONTANA 700 ed altri

§ TU.R – con la sua gamma di abbigliamento estivo giacche J-THREE e J-FOUR, pantaloni P-FOUR

§ KLIM - con la sua gamma di caschi ed abbigliamento ed accessori per l’avventura

§ OLITEMA – nuova azienda del settore lubrificanti moto che fa il suo esordio proprio a Sestriere

§ MBE – Motor Bike Expo, il salone-incontro degli appassionati del motociclismo

§ SW MOTECH – con la sua miriade di accessori per le maxi-enduro

§ INTERPHONE – che farà provare i suoi dispositivi di intercomunicazione di alta qualità

§ MOSKO MOTO – con le sue originali borse ed accessori per l’off-road

§ KRYO – con la sua gamma di borse ed accessori per le maxi-enduro e le personalizzazioni moto

§ A MANETTA – con le sue inconfondibili t-shirt sulla libertà in moto realizzate con i detenuti di

Novara