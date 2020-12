TORNA LA HAT Il 2020 ha messo a dura prova tutti noi (e per fortuna ce lo stiamo levando dalle …), con la speranza che sia certamente più fortunato del predecessore, HAT Series annuncia il calendario delle attività 2021, tutte ad altissimo tasso di avventura. Vengono confermati gli appuntamenti storici con la HAT Sanremo-Sestriere (che quest’anno vi ho raccontato in sella alla Triumph Tiger 900 Rally Pro) e con la HAT Pavia-Sanremo, senza dimenticare il ritrovo della HAT Adventour Fest di Sestriere. Per loro ci saranno percorsi inediti per rinnovare sempre di più lo spirito della scoperta. E non è finita qui, ovviamente dopo un anno “a metà” non potevano mancare delle novità sostanziali.

DA BOBBIO AI BALCANI Prima di tutto, se tutto sarà ormai alle spalle e ci si potrà radunare, la prima edizione della Bobbio Adventour Fest. Questo evento nasce dall’esperienza realizzata a Sestriere e ne ricalca il formato contestualizzandolo in una location di grande fama off-road e accessibile a tanti motociclisti in arrivo da più zone d’Italia. A chiudere la stagione, come il gran finale degli spettacoli pirotecnici, ci sarà la Master of Balkans, già prevista per il 2020 ma ovviamente rimandata a causa della pandemia, un viaggio avventura che si terrà dal 9 al 16 ottobre da Trieste a Tirana attraversando tutti i paesi Balcanici con tante sfide di guida e navigazione.

IL CALENDARIO COMPLETO Insomma, il 2021 sarà all’insegna della HAT Series e dell’Adventouring, di seguito il calendario completo:

17-18 aprile HAT BOBBIO ADVENTOURFEST

15-16 maggio HAT PAVIA SANREMO

25-26-27 giugno HAT IN MOTO OLTRE LE NUVOLE – SESTRIERE

26-27 giugno HAT SESTRIERE ADVENTOURFEST

3-5 settembre HARDALPITOUR HAT SANREMO SESTRIERE

9-16 ottobre HAT MASTER BALKANS

LE ISCRIZIONI Come forse saprete, il calendario della HAT si va ad inserire all’interno del Calendario Adventouring AICS Motociclismo, le iscrizioni saranno aperte a partire dal 15 gennaio 2021, mentre i percorsi verranno svelati in anteprima sui portali http://www.over2000riders.com e http://www.hatseries.com il 22 dicembre.