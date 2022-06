HAT Sestriere Adventourfest 2022: il paradiso dell'appassionato. Ecco perché

L'HAT Sestriere Adventourfest 2022 ha portato in montagna tanti appassionati: test ride su strada e fuoristrada, ma non solo

Ieri vi ho raccontato la mia esperienza all'HAT Sestriere Adventourfest dove ho avuto, in sella alla Suzuki V-Strom 1050 XT, il mio vero battesimo in fuoristrada. Una bellissima esperienza, grazie a Giamba, guida di Over 2000 Riders, circondati da una cornice davvero meravigliosa. Perché l'HAT Sestriere Adventourfest è questo, ma anche molto di più. Lo sanno bene le migliaia di appassionati che, nell'HAT Village, hanno visitato gli stand delle case, prendendo parte ai test ride su strada e in fuoristrada.

LE CASE Circa 100 le moto in prova tra KTM, Husqvarna, Honda, Suzuki, Triumph, Ducati, Aprilia, Moto Morini e Zero Motorcycles, per un totale di 1.300 test ride durante il weekend. Tra le novità più attese c'erano Ducati Desert X 950, Aprilia Tuareg 660, Triumph Tiger 1200, Moto Morini XCape 650 e Husqvarna Norden 901. I 7/8 turni di prova delle novità sono andati a ruba tanta era la voglia degli appassionati di scoprire le nuove moto. Non solo novità, ovviamente, ma anche conferme: dalle KTM della gamma Adventure alle Honda Africa Twin 1100, ma anche il nuovo scooter ADV 350, le Suzuki GSX-S 1000 e le V-Strom 650 e 1050, le moto elettriche di Zero Motorcycles e anche le ebike della Sur-Ron che ha portato una grande flotta di bici elettriche.

HAT Sestriere Adventourfest 2022

NON SOLO MOTO Importante anche la presenza delle aziende che gravitano intorno al mondo delle motociclette: tra queste Dainese, SW Motech e Alpinestars. Fondamentale anche la presenza dell'associazione Over 2000 Riders che ha offerto la possibilità – anche al sottoscritto – di effettuare mini-tour di adventouring, tra strada e fuoristrada leggero, per provare l’esperienza della disciplina.

IN MOTO OLTRE LE NUVOLE Vero e proprio evento nell’evento, giunto alla decima edizione, In Moto Oltre le Nuvole. Sono una quarantina i piloti che hanno partecipato, sin da venerdì 24 giugno, ai tour off-road all’interno del comprensorio di oltre 500 km di strade sterrate dell’Alta Val di Susa e del Chisone ormai entrate nella leggenda del fuoristrada.