Fireblade Day 2022: tutti con le CBR in pista a Misano. Data e prezzo

Il Fireblade Day è una giornata in pista dedicata a tutti i possessori della supersportiva Honda CBR: come iscriversi e quanto costa

La CBR Fireblade celebra il 30° anniversario e Honda fa un bel regalo a tutti i possessori della mitica moto sportiva. L'evento si chiama Fireblade Day e darà la possibilità a tutti i proprietari di CBR dal 1992 a oggi di guidare la loro moto preferita in pista, al Marco Simoncelli Circuit di Misano Adricatico. Ecco come fare.

DOVE, QUANDO E QUANTO La data da cerchiare di rosso sul calendario è sabato 23 Aprile 2022, il luogo è il circuito di Misano. Pagando un contributo di 60 Euro gli iscritti potranno accedere alla pista – riservata in esclusiva – per 3 turni da 20 minuti ciascuno, con servizio di cronometraggio e noleggio transponder inclusi nella quota. Nel paddock sarà disponibile anche un race service gomme per chi vorrà sostituire gli pneumatici direttamente in circuito.

COME PARTECIPARE Prendere parte al Fireblade Day è molto semplice. Basta prenotare la partecipazione in pista cliccando qui e scaricare il modulo di adesione allegato, compilarlo in ogni parte, firmarlo e inoltrarlo via email all’organizzatore insieme all’informativa privacy. I posti sono limitati.

PROVE SU STRADA Non solo pista però, perché il Fireblade Day sarà accompagnato anche da una tappa speciale del calendario di demo ride Honda Live Tour, con la possibilità per tutti di provare su strada i modelli di punta della gamma scooter e moto. Basta avere con sé casco e patente valida, la registrazione per il test ride avverrà direttamente sul posto.

Pubblicato da Michele Perrino, 11/03/2022