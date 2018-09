Autore:

danilo chissalè

SUL TETTO D’EUROPA La mobilità sostenibile sta diventando di giorno in giorno sempre più centrale nelle agende dei governi d’Europa. Anche l’Italia si sta sensibilizzando limitando, specialmente nelle grandi città, il numero di veicoli inquinanti. Lo scooter sharing nelle grandi metropoli sta diventando una vera alternativa ai mezzi pubblici e privati per gli spostamenti a breve raggio. eCooltra si conferma la società leader in Europa, raggiungendo la ragguardevole cifra di 500.000 iscritti al suo servizio di scooter sharing totalmente elettrico.

MERCATO STRATEGICO L’importanza del mercato italiano è fondamentale per eCooltra tanto da lanciare un corposo aumento della flotta, ben 800 scooter elettrici suddivisi tra Milano e Roma, migliorare l’app di gestione del servizio e rinnovare totalmente il parco veicoli già circolanti.

LO SCOOTER Il modello Askoll si è rivelato il più adatto per divincolarsi tra le vie congestionate di Milano e Roma, essendo scattante (velocità massima alimitata a 45 km/h) e facile da manutenere, con batterie leggere e di facile sostituzione. Gli scooter sono stati personalizzati secondo le esigenze degli utenti di eCooltra: la sella è stata ampliata e allungata per accogliere comodamente due passeggeri e integrano un sofisticato sistema computerizzato che si interfaccia con la nuova app. I mezzi sono bianchi con il retro degli specchietti retrovisori uno azzurro e uno verde, come i colori istituzionali eCooltra. A disposizione degli utenti sono sempre disponibili due caschi, uno azzurro e uno verde, entrambi alloggiati nel bauletto posteriore dello scooter insieme alle cuffiette sottocasco igieniche monouso e alle salviette umidificate.

I COSTI Per chi ancora non ha provato la comodità del servizio, è sufficiente scaricare l’app eCooltra sul proprio smartphone e registrarsi per individuare lo scooter disponibile più vicino, prenotarlo e utilizzarlo ad un costo di 0,24€ al minuto: vengono conteggiati solo i minuti di utilizzo e non ci sarà più un solo minuto di ritardo perché non ci sono postazioni fisse, potrai parcheggiare ovunque in totale comodità!