We Ride As One: torna l'evento che riunisce tutti i ducatisti

We Ride As One, l'evento globale che unisce tutti i ducatisti del mondo, è quasi pronto: scopriamo cosa bolle in pentola

We Ride As One, l'evento che riunisce la community dei ducatisti in tutto il mondo, è pronto per l'edizione 2025. Scopriamo cosa bolle in pentola per la quarta edizione della manifestazione.

WDW 2022

L'appuntamento con We Ride As One 2025 è per sabato 3 maggio, quando i ducatisti di tutto il mondo potranno incontrarsi virtualmente nel mega evento. I concessionari Ducati sono già all’opera con programmi unici per ogni località. Al loro fianco anche i Ducati Official Club che, nel 25° anniversario dalla nascita della loro community, contribuiranno col loro entusiasmo a rendere #WeRideAsOne ancora più speciale. Le parate nei luoghi più iconici delle città saranno il cuore di una giornata arricchita da intrattenimento con musica, giri panoramici e tante altre experience.

Per partecipare a #WeRideAsOne e scoprire le iniziative locali, tutti i Ducatisti sono invitati a contattare il proprio concessionario Ducati di fiducia o recarsi presso quello più vicino (clicca qui per trovarlo).

VEDI ANCHE

Pubblicato da Michele Perrino, 23/04/2025