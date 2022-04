Scrambler Experience: sali in sella (anche) alla Desert X. Date e prezzi

Son aperte le iscrizioni per Scrambler Experience 2022, format che permette di vivere un’esperienza in pieno stile Scrambler, tra guida on e off-road, percorsi gastronomici e attività all’aria aperta. Scopriamo le date, le location, le moto utilizzate e i prezzi.

DOVE E QUANDO Gli appuntamenti delle Scrambler Experience saranno 3, tra giugno e luglio. Il primo appuntamento in calendario è fissato per l’11 giugno con la Scrambler Experience Romagna, che propone 2 tour della durata di un giorno sull’Appennino Tosco-Romagnolo. Il primo, stradale, è organizzato sulle splendide strade dell’entroterra romagnolo e offre ai partecipanti la possibilità di apprezzare l’intera gamma Scrambler 2022 tra mare e colline. L’alternativa prevede un tour principalmente su strade bianche in sella a Scrambler Desert Sled o DesertX, oppure con il proprio Ducati Scrambler. A metà percorso è previsto un pranzo e la sera il BBQ in spiaggia in riva al mare di Cesenatico. Moto, divertimento e relax, insomma.

VEDI ANCHE

Scrambler Experience 2022



IN TOSCANA Nei weekend del 2-3 luglio e del 9-10 luglio, invece, sono in programma 2 appuntamenti con le Scrambler in Toscana. Un giro di oltre 350 km su un percorso rinnovato rispetto alle passate edizioni. I partecipanti potranno scegliere se salire in sella a Scrambler Desert Sled oppure alla DesertX per vivere 2 giorni di guida a 360° on e off-road tra le Crete Senesi, la Val d’Orcia e il Chianti.

Scrambler Experience 2022: on e off-road

LE MOTO Per le attività sono a disposizione tutti i modelli che compongono la gamma Scrambler 2022, a partire dalle novità Scrambler 1100 Tribute Pro e Scrambler Urban Motard, che si aggiungono a Scrambler Desert Sled, Scrambler Icon e alle moto della famiglia Scrambler 1100 con i modelli Dark Pro e Sport Pro. In aggiunta alla famiglia Scrambler i partecipanti potranno salire in sella anche alla nuovissima DesertX.

Scrambler Experience 2022: arriva anche la Desert X



COME ISCRIVERSI: I PREZZI Per partecipare alle Scrambler Experience 2022 non si deve far altro che recarsi sulla pagina dedicata del sito Scrambler Ducati. Il prezzo per la Scrambler Experience Romanga è di 350 Euro – che diventano 250 utilizzando la propria moto – per il tour off-road, mentre per quello on-road è di 250 Euro, che diventano 200 se si partecipa con la propria Scrambler. Per la Scrambler Experience off-road in Toscana, invece, servono 530 Euro. Per tutti i dettagli sui costi, le modalità di iscrizione, il programma e il calendario aggiornato potete cliccare qui.

Pubblicato da Michele Perrino, 06/04/2022