Autore:

Danilo Chissalè

INSIEME PER LA SICUREZZA Continental, che da oltre 140 anni fa della sicurezza su strada e dell’innovazione tecnologica la propria missione investendo e producendo, oltre agli pneumatici, tecnologie per rendere i veicoli e le strade sicure, è ancora una volta partner tecnico della Transitalia Marathon 2019. La manifestazione internazionale di mototurismo Adventouring non competitiva, dal 23 al 28 settembre, che attraverserà i paesaggi più belli e suggestivi del Centro Italia.

ENDURO SICURO La Transitalia 2019 sarà all’insegna dell’avventura sicura, proprio come afferma commenta Fabio Borelli, responsabile delle business unit due ruote di Continental Italia: “Avventura sì, ma sempre in sicurezza. Per il secondo anno abbiamo deciso di sostenere questo evento, non competitivo, che ci permette di portare il tema della sicurezza stradale anche nei percorsi fuoristrada meno battuti e in giro per l’Italia, fra la gente comune e gli appassionati di enduro”.

CAMBIALI PRIMA Il produttore di pneumatici tedesco fornirà assistenza tecnica lungo tutti i 900 km del percorso che, mai come quest’anno, sarà impegnativo per permettere ai più smaliziati di godere dei paesaggi ma anche di “dargli il gas”. Lodevole, sempre in tema sicurezza, l’iniziativa di mettere a disposizione dei partecipanti la possibilità di sostituire i propri pneumatici con dei TKC 80 nuovi per affrontare lo sterrato per poi sostituirli a fine evento con i propri, tenuti in custodia durante le quattro tappe.

CI PROVANO LORO La sicurezza degli pneumatici TKC 80 verrà testata con mano dallo stesso Fabio Borrelli affiancato da due colleghi - da Alessandro Broia, agente e responsabile della formazione per la Business Unit moto e titolare dell’agenzia di eventi Ride&Co, Giorgio Cattaneo, PR & Communication Manager – in sella a delle Benelli Leoncino Trail appositamente preparate per la manifestazione.

LA BUSSOLA L’anacronistica bussola verrà rimpiazzata da dei super tecnologici navigatori satellitari Garmin, anch’essa partner della Trasitalia Marathon 2019, ideali per seguire le tracce gps fornite dall’organizzazione. L’appuntamento è per tutti a Rimini in piazza Federico Fellini, non mancate!