Biscotti sotto la sella: l'ultima trovata di Cityscoot per l'Epifania

Il servizio internazionale di scooter sharing elettrico Cityscoot, che in Italia è attivo a Milano, vi prende per la gola: in occasione delle feste e dell'Epifania in particolare, lascia nel sottosella di molti veicoli codici sconto e biscotti con il logo della Compagnia. Dicono che l'iniziativa si debba alla Befana: se nello scooter che prendete a noleggio trovaste del carbone, fatevi delle domande! Più in basso, il post che annuncia la promozione sul loro account Instagram.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 06/01/2022