NOVITÀ 2021 Nolangroup presenta due nuovi prodotti, simili nella forma ma diversi nella sostanza. Si tratta infatti di due caschi apribili, un entry level e un top di gamma. Stiamo parlando di Nolan N90-3 e di X-lite X-1005, disponibile anche in versione Ultra Carbon. Scopriamo le caratteristiche dei nuovi apribili, i colori - trovate tutte le foto nella gallery- e i prezzi.

Nolan N90-3 2021



X-lite X-1005



X-lite X-1005 Ultra Carbon

Il nuovo apribile entry level di Nolan, l'N90-3, è omologato sia aperto che chiuso P/J, è dotato di visiera ultrawide e schermo parasole VPS regolabile in diverse posizioni con protezione 400 UV e sistema di ventilazione superiore con AirBooster Technology. La mentoniera ha il meccanismo di apertura a doppia azione e il cinturino il sistema di regolazione micrometrica a doppia leva Microlock. L'N90-3 è inoltre predisposto per il sistema di comunicazione N-Com. La calotta esterna è in policarbonato Lexan.

Il nuovo N90-3 è disponibile nelle taglie dalla XXS alla XXL in numerose colorazioni - vedasi foto nella gallery - a un prezzo a partire da 269,99 euro.

Il nuovo apribile X-lite, anch'esso con doppia omologazione P/J, sia aperto che chiuso, si caratterizza per la calotta esterna in 3 misure, visiera ultrawide, schermo parasole VPS con protezione 400 UV regolabile in diverse posizioni e dotato di sistema di richiamo automatico e movimento di rotazione della mentoniera con traiettoria ellittica. Anche lui come il cugino N90-3 ha il meccanismo di apertura a doppia azione e il sistema di ritenzione con regolazione micrometrica a doppia leva Microlock. Sull'X-lite X-1005 troviamo inoltre imbottitura interna Carbon Fitting Racing Experience - con innovativa costruzione a rete che agevola la diffusione dell'aria fresca verso l'alto - e esclusivo sistema di regolazione della cuffia LPC che permette, a parità di taglia, di regolare l'assetto del casco in base alle proprie esigenze anatomiche. Anche l'X-1005 è predisposto per il sistema di comunicazione N-com. Non mancano poi il sistema Eyewear Adaptive, che consente di modificare l'impostazione dei guanciali interni per far spazio alle astine degli occhiali, e la visierina interna Pinlock resistente all'appannamento. L'X-1005 è dotato inoltre di rivestimento interno dei guanciali in polistirolo e bandelle sottogola - amovibili e lavabili - integrate nei guanciali monoblocco, anch'essi lavabili. La calotta esterna è in fibre composite, vetro-carbonio e vetro-aramidica.

Le taglie del nuovo X-lite X-1005 vanno dalla XXS alla XXXL e il prezzo al pubblico è di 529,99 euro.

Dopo l'X-903 UC, che vi avevamo svelato in video, oggi vi parliamo di un parente stretto, aperto, in salsa turismo di lusso. Stiamo parlando dell'X-1005 Ultra Carbon, la versione più esclusiva, ad alto contenuto di carbonio, del nuovo apribile X-lite X-1005. Le caratteristiche tecniche sono quelle del fratello X-1005 con il plus dell'alto contenuto di carbonio, per il moto-turista che vuole il massimo in termini di sicurezza, comfort ed estetica.

Il nuovo apribile X-lite X-1005 Ultra Carbon è disponibile nelle taglie dalla XXS alla XXXL a un prezzo a partire da 599,99 euro.