Autore:

Giulia Fermani

EVENTO Lo scorso 28 novembre Ciapa La Moto aveva ospitato una serata con i piloti italiani che si preparavano a prendere parte alle due principali competizioni marathon 2019. Il prossimo 13 febbraio, invece, Ciapa la Moto manterrà la promessa di farveli incontrare di nuovo. Ancora caldi nelle loro ultime avventure nelle Dakar e Africa Eco Race, l'appuntamento è sempre da Motosplash, in Via Gardone 22 a Milano alle 20 per l'evento Ciapa La Moto Back From Rally Rides.

OSPITI Di nuovo sul palco di Ciapa la Moto Alessandro Botturi, portacolori Yamaha, in sella alla sua WR450 F configurazione Rally e vincitore dell’Africa Eco Race 2019, Maurizio Gerini 14^ posto assoluto e 1^ posto nella classifica Marathon, Simone Agazzi 3 classificato all’Africa Eco Race 2019, Paolo Ceci (vincitore dell’Africa Eco Race nel 2018) e Sara Bioli, Nicola Dutto primo pilota con paraplegia di sempre ad aver partecipato alla Dakar, Franco Picco con i suoi 63 anni 10^ assoluto all’Africa Eco Race e Maurizio Cecconi, che in Africa ha chiuso in 12^ posizione.