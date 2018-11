Autore:

Giulia Fermani

UNA SERATA DA MOTOSPLASH Chiusi i giochi per MotoGP, SBK e MXGP, tutta l'attenzione degli appassionati delle due ruote si concentra sulle gare marathon in Africa e Sud America: Dakar e Africa Eco Race. Ciapa la moto ha organizzato per il prossimo 28 novembre una serata con i piloti italiani che si preparano a prendere parte proprio alle due principali competizioni marathon 2019.

PROTAGONISTI MARATHON 2019 A partire dalle 20 di mercoledì 28 novembre l'appuntamento è da Ciapa la Moto (c/o Motosplash), in Via Gardone 22 a Milano con Alessandro Botturi, Martino Bianchi, Jacopo Cerutti, Fabrizio Carcano, Maurizio Gerini, Maurizio Cecconi, Livio Metelli, Gabriele Minelli, Mirco Miotto, Franco Picco, Diocleziano Toja, Paolo e Sara Ceci, Elio Aglioni, Mirco Miotto, Claudio Terruzzi, Simone Agazzi, Giacomo Vismara, Elisabetta Caracciolo, Bruno Birbes, Donato Benedetti, Francesco Agnoletto. Per tutti gli interessati, come sempre il parcheggio moto è interno e gratuito.