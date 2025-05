ASI Motoshow 2025: torna questo weekend l'evento che racconta la storia della moto

ASI Motoshow prende il via da Varano de' Melegari per l'edizione 2025: il programma, gli ospiti, gli orari e le moto protagoniste

Tutto pronto per l'ASI Motoshow 2025 che apre i battenti oggi a Varano de' Melegari per un weekend all'insegna della storia della moto. Scopriamo allora i protagonisti, le moto e il programma dell'evento.

ASI Motoshow 2025: le moto e gli ospiti

Tra le moto di ASI Motoshow 2025 la presenza ufficiale di Honda e Yamaha permetterà agli appassionati di vedere tante moto uniche. Honda terrà una conferenza dedicata alla Honda NR 750 a pistoni ovali, ma anche un raduno e un giro turistico per le moto iscritte all'Honda Classic mentre, per i possessori di 125 due tempi, ci sarà una parata in pista (data e orario sono ancora da definire).Yamaha, invece, mostrerà con orgoglio le show bike, dalla R7di Noriyuki Haga 2002 alla R1 2009 di Ben Spies, ma anche la R1 di Toprak Razgatlıoğlu e la leggendaria YA-1, modello del 1955 da cui tutto ebbe inizio a Iwata. Non mancheranno anche Laverda con un tributo al 500 bicilindrico e al Campionato Monomarca Formula 500, Ducati col Team Ducartist e tantissime altri modelli di tutte le case.

Piloti

Tra i tanti ospiti ce ne saranno di leggendari come Giacomo Agostini, protagonista di un talk esclusivo sulla sua carriera e sui 70 anni di Yamaha, ma anche Eugenio Lazzarini, Pierpaolo Bianchi, Carlos Lavado, Marco Melandri, Danilo Petrucci o Giuseppe Ascareggi, e ancora Jean Francois Baldé, Gianfranco Bonera, Rolf Blatter, Benedicto Caldarella, Peter Balaz, Hubert Rigal e molti altri.

ASI Motoshow 2025: orari e ingressi

ASI Motoshow 2025 prenderà il via venerdì 9 maggio alle 11 per poi proseguire fino a domenica 11 maggio con l'evento più atteso, la Grande Parata dei Campioni, alle 13,30. Ricordiamo che l'evento è a ingresso libero per gli appassionati. Per maggiori informazioni e il programma completo potete visitare il sito di ASI Motoshow 2025, cliccando qui.

