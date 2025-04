Africa Twin Tour "Three Islands Raid" 2025: in moto tra Corsica, Sardegna e Sicilia (i prezzi)

Africa Twin Tour "Three Islands Raid", un viaggio in moto attraverso Corsica, Sardegna e Sicilia: il percorso, le moto, le date, i prezzi

Tutto pronto per l'edizione 2025 di Africa Twin Tour ''Three Islands Raid''. Lo scorso anno noi giornalisti abbiamo partecipato al viaggio in moto alla scoperta di Corsica, Sardegna e Sicilia, ma quest'anno tocca a voi. Scopriamo come funziona, quali sono le moto, le date e i prezzi per il tour delle tre maggiori isole del Tirreno, ma prima fatevi un'idea dando un'occhiata al video realizzato lo scorso anno.

Il viaggio del ''Three Islands Raid'', che abbiamo testato in anteprima lo scorso anno, si tiene attraverso le tre maggiori isole del Mar Tirreno – Corsica, Sardegna e Sicilia – percorse in moto da nord a sud. Un tour stradale da oltre 1.300 km di curve tra bellissimi percorsi, panorami straordinari e cucina eccezionale. La partenza è da Livorno e l’arrivo è a Catania – per chi decide di viaggiare con la flotta Honda a noleggio – ma, per chi sceglie il rientro via terra su alcune tra le strade più emozionanti dell’Italia meridionale, i km diventano oltre 2.000 e l’arrivo è su Roma.

Le formule per partecipare sono due:

Fly&Ride con la flotta di Honda Africa Twin

6 giorni di tour e 6 notti

Appuntamento a Livorno per la partenza

Volo di ritorno da Catania (non incluso)

Via terra con moto propria o con la flotta di Honda Africa Twin

9 giorni di tour e 8 notti

Appuntamento a Livorno per la partenza

3 giorni extra di guida attraverso Calabria, Campania e Lazio, fino a Roma (treno/aereo di rientro non incluso)

Africa Twin Tour ''Three Islands Raid'' 2025: quanti km in sella

I percorsi dell'Africa Twin Tour ''Three Islands Raid'' 2025 si attestano tra i 180 e i 290 km, con una tappa ''marathon'' di 400 km. Dalle strade dove il piacere di guida ha la priorità, fino a quei tragitti secondari dove rilassarsi un po' godendo solo della natura circostante, dei suoi colori e dei profumi.

Ovviamente le moto fornite per il ''Three Island Raid'' non possono che essere le Africa Twin: per chi noleggia ci saranno a disposizione le Honda CRF1100L Africa Twin, standard o Adventure Sports, sia cambio manuale che DCT. A chi sceglie di partecipare con moto propria è richiesto si tratti di modelli adventure o touring di almeno 500 cc, in regola con il Codice della Strada e con un'autonomia minima di 180 km reali.

Per partecipare all'Africa Twin Tour ''Three Islands Raid'' 2025 serve... solo la patente! Non servirà una cartina visto che il tour sarà guidato da esperti istruttori di guida che apriranno e chiuderanno la carovana, inoltre seguirà l’evento un furgone di appoggio per trasportare i bagagli, ma anche pronto a ogni evenienza (ivi incluso fornire una moto di scorta). Potrete lasciare a casa anche il portafoglio – o quasi – visto che nella quota di partecipazione è compresa anche la benzina!

Gli appuntamenti con Africa Twin Tour ''Three Islands Raid'' 2025 sono due:

Gruppo 1 - Fly&Ride dal 23 al 28 aprile , oppure fino al 1° maggio con rientro via terra

, oppure fino al 1° maggio con rientro via terra Gruppo 2 - Fly&Ride dal 7 al 12 maggio, oppure fino al 15 maggio con rientro via terra

I prezzi dell'Africa Twin Tour ''Three Islands Raid'' 2025 per il tour di 6 giorni sono di:

2.690 euro , solo pilota

, solo pilota 3.190 euro, pilota e passeggero

I prezzi dell'Africa Twin Tour ''Three Islands Raid'' 2025 per il tour di 9 giorni sono di:

3.390 euro , solo pilota

, solo pilota 4.090 euro, pilota e passeggero

I prezzi dell'Africa Twin Tour ''Three Islands Raid'' 2025 per il tour di 9 giorni con moto propria sono di:

2.890 euro , solo pilota

, solo pilota 3.590 euro, pilota e passeggero

Per il programma completo potete visitare il sito dedicato, cliccando qui, per info e prenotazioni, invece:

Carlo, +39 328 412 6590

info@southlanddiscoveries. tours

VEDI ANCHE

Pubblicato da Michele Perrino, 04/04/2025