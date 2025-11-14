Ride 6, in arrivo il videogioco di corse in moto... non solo in pista!

Per PS5, Xbox Series X|S e PC. Vastissimo il parco mezzi (tra cui maxiscooter e adventure) e tante novità: trailer e data di uscita

Ride 6 - La Casa di videogiochi Milestone ha pubblicato il primo trailer di Ride 6, il sesto capitolo della loro popolare serie di corse motociclistiche. Disponibile per PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC a partire dal 12 febbraio 2026, il gioco permetterà di mettesi alla guida di oltre 340 moto di 21 Case. Oltre alle classiche supersportive, saranno presenti le massicce bagger da gara e i maxiscooter, con 45 circuiti asfaltati e non da tutto il mondo, oltre ad alcune piste fittizie.

Ride 6, tra le piste su cui correre, anche la mitica Laguna Seca

Nel trailer, visibile qui sotto, si scopre anche la possibilità di guidare adventure come la Honda CRF1100L Africa Twin, e modelli neoretrò come la Yamaha XSR900 GP. Presente anche la nuovissima KTM 990 RCR, così come alcune supermotard e circuiti iconici come Portimão, in Portogallo.

Ride 6, non solo moto da pista: si può correre anche con Africa Twin e XSR900 GP

Una nuova funzione permetterà di gareggiare contro 10 stelle leggendarie delle Road Race, della MotoGP, del World Endurance, della Dakar e non solo. Tra i piloti presenti nel trailer ci sono Casey Stoner, Guy Martin, Peter Hickman, Skyler Howes, James Toseland, Ian Hutchinson, Niccolò Canepa e Tyler O’Hara.

Ride 6, si può correre anche con le supermotard

Presente anche il multiplayer online, insieme alla possibilità di personalizzare moto, caschi e tute in pelle. È inoltre possibile creare i propri campionati per sfidare gli amici.

Ride 6, on-board sulla Indian bagger da corsa

Ride 6, il trailer

Pubblicato da Fabio Meloni, 14/11/2025