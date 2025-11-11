Öhlins, nuova identità visiva: cambiano logo e simbolo

Öhlins ha confermato alcuni importanti cambiamenti in vista del 2026, inclusa una nuova identità visiva del marchio.

L’azienda svedese è leader globale nel settore delle sospensioni, con prodotti largamente utilizzati nel mondo delle due e delle quattro ruote. Nulla cambierà da questo punto di vista, né per quanto riguarda la fornitura come primo equipaggiamento o ad altri settori, come il racing. Tuttavia, Öhlins sta apportando modifiche piuttosto rilevanti in altre aree, a meno di un anno dall’acquisizione da parte di Brembo.

Il cambiamento principale riguarda il debutto della nuova identità visiva, composta da due elementi principali: un logo completamente ridisegnato e un nuovo simbolo del marchio.

In un comunicato, Öhlins afferma che la nuova strategia di identità è “ottimizzata per l’attuale panorama digitale”. Prosegue dicendo che “sebbene il logo elimini molte decorazioni del suo predecessore, mantiene le suggestive angolazioni del carattere nel suo font, risultando in un look aggiornato ma ancora inconfondibilmente Öhlins”.

Il nuovo simbolo del marchio è un’interpretazione moderna dell’iconica “Ö” Öhlins, che ora presenta due frecce verticali che convergono formando un diamante. Öhlins ha compiuto questa scelta strategica per posizionarsi meglio per il futuro, anche se non è ancora chiaro come ciò si tradurrà concretamente.

In sostanza, il messaggio è che Öhlins non sta rimanendo ferma di fronte alle attuali tendenze del settore. E in un mondo sempre più tecnologico, non sorprende vedere Öhlins impegnata a migliorarsi ulteriormente.

Öhlins dichiara inoltre che la nuova visione porterà l’azienda a essere più innovativa, raggiungendo “un pubblico più ampio e diversificato all’interno del segmento high-performance”, sia per motociclette che per auto.

Mark Spelthaen, Managing Director del gruppo Öhlins, ha dichiarato questo riguardo alla nuova strategia, che punta a migliorare prestazioni, sicurezza, comfort e controllo: “Negli ultimi 50 anni, Öhlins ha costruito un marchio sinonimo di eccellenza nel racing e tecnologia delle sospensioni all’avanguardia. Mentre abbiamo cercato di rimanere al vertice nel settore delle sospensioni premium ad alte prestazioni, la rappresentazione visiva del nostro brand non è evoluta allo stesso ritmo''.

Pubblicato da Fabio Meloni, 11/11/2025