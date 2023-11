Le nuove Zonsen Crossover e modern classic viste a EICMA sfidano Benelli

Tra i milioni di stand presenti ad EICMA 2023, quello di Zonsen, ha sicuramente attirato l'attenzione: la Casa cinese, da noi ancora praticamente sconosciuta, vanta una storia 30 anni nella produzione motociclistica e ben 20 milioni di unità vendute. Appurato che quindi le moto Zonsen le sa sicuramente fare, perché dovrebbero incuriosirci le novità presentate al salone? Perché la nuova naked modern-classic RE5 e l’adventure RX650 mettono nel mirino le best seller di Benelli e non solo. Scopriamo di che si tratta.

Zonsen RE5 in posa

PICCOLA CILINDRATA, TANTA POTENZA La nuova RE5 è definita “retrò-classica-moderna ad alte prestazioni”, lo stile è effettivamente moderno e muscoloso ma caratterizzato da linee ispirate al passato. La prima moto che viene in mente come potenziale rivale è la Benelli Leoncino 500 (qui la nostra prova) ma, rispetto a quest'ultima, vanta un bicilindrico in linea da 560 cc che sviluppa 60 CV e 55 Nm (per spostare una massa di 204 kg), tanti data la piccola cilindrata. È dunque “prestazionale” come affermano? Zonsen dichiara uno scatto da 0 a 100 in 4,2 secondi e una velocità massima di 182 km/h, per cui sembrerebbe proprio di sì; chissà però se sarà disponibile anche in versione depotenziata per patenti A2... Ma si sa, la bontà di un progetto è data più dalla tecnica che dai freddi numeri, Zonsen lo sa ed equipaggia la sua RE5 con vari componenti in alluminio, sospensioni regolabili e freni con dischi a margherita e pinze ad attacco radiale. Sul capitolo tecnologia, a parte i fari a LED, ancora non abbiamo informazioni e lo stesso vale per il prezzo e la data di arrivo: speriamo sia vicina così da poterla mettere alla prova.

Zonsen RX650 in off-road

ENDURONA DESIGNED IN ITALY La crossover RX650 ha come cavallo di battaglia, oltre al desing made in Italy, la tecnologia, a cominciare dal sistema “Zonsen Feel Fun Intelligent System” che impara il nostro stile di guida e regola di conseguenza la gestione della potenza, a tutto vantaggio delle prestazioni e dei consumi. È poi previsto il cruise control, la piattaforma IMU, il quick-shifter, il sistema keyless e l’interfaccia bluetooth, mentre la strumentazione prevede uno schermo TFT da 6,75”: non male! Il motore è un bicilindrico in linea da 650 cc da 70 CV a 8.500 giri e 62 Nm di coppia a 7.000 giri. Ci resta solo da attendere il suo arrivo per scoprire i prezzi e come si guida.

Pubblicato da Alessandro Moro, 17/11/2023