SOFFIATA Sempre il solito spione! Ovviamente anche questa volta è colpa di Internet (e non di Alfredo). Le segretissime informazioni sulla Zero Motorcycles SR/S, prima sportiva a zero emissioni del brand californiano, sono state divulgate dopo una fuga di notizie. In un breve video di circa un minuto e mezzo, postato su un canale con pochissimi iscritti, sono apparse le prime immagini (una di queste è nella nostra gallery) e le principali novità. Il video è stato bloccato a causa della violazione su diritti della privacy, ma non abbastanza tempestivamente da impedirci di annotare le informazioni prima che sparissero.

BASE SIMILE Come era lecito aspettarsi la sportiva SR/S ha tanto in comune con la naked SR/F. Ovviamente il telaio, ma anche il motore ZF75-10, le batterie al litio ZF 14.4 kWh, il sistema operativo Cypher III e l’elettronica di gestione (MSC) firmata da Bosch. Alle voci potenza e coppia, dunque, la S copia la F: 110 CV di potenza massima e vigorosissimi 190 Nm di coppia. Stando a quanto visto nel video ci sarebbe la conferma anche per il display TFT a colori, il pacchetto dei riding mode (con uno dedicato alla personalizzazione dell’utente) e la connettività con lo smartphone.

LE DIFFERENZE Ma passiamo a ciò che più interessa, le differenze tra le due. Ovviamente la carenatura, che le conferisce un look aggressivo oltre che a far salire l’autonomia in autostrada fino a 180 km potenziali, grazie alla migliore aerodinamicità. Nonostante per Zero la SR/S sia una sportiva, la posizione di guida e l’ergonomia sono più confortevoli grazie a pedane ribassate, semi manubri sopra la piastra di sterzo e una porzione di sella più ampia per il passeggero.

POCHI GIORNI Questo è quanto è emerso dalla fuga di notizie, maggiori informazioni verranno fornite il 24 febbraio, data ufficiale di presentazione della Zero SR/S alla stampa. Ovviamente vi terremo aggiornati, stay tuned!