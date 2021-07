Di recente ho avuto modo di toccare con mano – durante la Zero FX Nature Experience – la Zero FX, la moto con vocazione urbana/off-road della casa americana. Dagli USA arrivano interessanti novità: sembra che presto Zero Motorcycles toglierà i veli a una nuova moto, la FXE.

SUPERMOTO? Della nuova elettrica si sa poco: dal sito di Zero Motorcycles si vede solo la silhouette di una moto nell'ombra. Potrebbe trattarsi di una supermotard, come la SM Concept realizzata dall'Azienda americana nel 2019. In gamma Zero ha già la FXS, versione con ruota da asfalto della FX, ma si tratta di una entry level – 44 CV per 106 Nm con batteria da 6,3 kWh e 161 km di autonomia– anche se estremamente performante. Che Zero Motorcycles voglia alzare l'asticella con una supermotard più spinta?

GIÙ I VELI Per sapere tutto della nuova moto dovremo attendere ancora un po': Zero Motorcycles toglierà i veli alla FXE il prossimo 13 luglio. Restate collegati.