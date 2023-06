Le moto elettriche Zero che guidi con la patente dell'auto o del 125

Zero Motorcycles punta ad allargare la platea degli appassionati delle moto elettriche con i modelli Zero S, Zero DS e Zero FXE (qui la nostra prova in video) nelle versioni con 11 kW di potenza, che possono quindi essere guidate con la patente del 125 o addirittura con la patente dell'auto, senza ulteriori esami o requisiti. La potenza di 11 kW equivale a 15 CV, ma la resa è un po' diversa da quella di un motore tradizionale. Tutta questione di coppia: che col motore elettrico raggiunge quella di una quattro cilindri di 1.000 cc e che è disponibile fin dal minimo per una risposta istantanea all'accelerazione. La spinta è continua e uniforme, grazie al fatto che la trasmissione è monomarcia. Il sistema di frenata rigenerativa, che recupera l'energia durante le decelerazioni per ricaricare la batteria e migliorare l'autonomia, è una caratteristica comune a tutti e tre i modelli. Inoltre, queste moto sono dotate di connettività avanzata, con un'app dedicata che consente di controllare diversi aspetti del veicolo.

Zero Motorcycles DS 11 kW in azione

LE MOTO DELLA GAMMA ZERO 11 KW La naked Zero S ha una posizione di guida sportiva, raggiunge i 180 km/h e garantisce un’autonomia fino a 359 km nel ciclo urbano o 180 km in autostrada. La Zero DS è invece un'enduro leggera e scattante, adattissima per le strade sterrate più semplici. La coppia di 109 Nm è ai livelli di una mille supersportiva, ma disponibile fin dai regimi più bassi. Zero FXE è invece una supermotard ideale per la guida in città. Leggera, scattante e silenziosa, la FXE è spinta dall'innovativo motore ZForce 75-5, controllata dal sistema operativo proprietario Cypher II e dotata di display TFT da 5 pollici a colori. Per il 2023 si veste di una nuova livrea total black.

Zero Motorcycles FXE

LA CAMPAGNA GO ELECTRIC Per incentivare l'acquisto delle sue moto elettriche, Zero Motorcycles ha deciso di estendere fino a fine giugno la campagna “Go Electric”, che si aggiunge all'EcoBonus statale (fino a 4.000 euro) e prevede uno sconto extra di 1.500 euro sull'acquisto di una S, DS, DSR, FXE e FX; o una riduzione di prezzo di 3.500 euro sui modelli DSR/X, SR, SR/F e SR/S. Lo sconto totale per l'acquisto di una FXE, S o DS in versione 11 kW puà dunque arrivare a 5.500 euro, su un listino che attacca a 15.570 euro per la FXE e da 18.870 euro per S e DS.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 13/06/2023