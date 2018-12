Autore:

Danilo Chissalè

YAMAHA PER IL SOCIALE La sezione italiana della Casa dei Tre Diapason è molto attiva per il sociale, specialmente nell'ultimo periodo. L'ultima iniziativa in ordine di tempo si chiama Treecity, un gioco di parole con lo scooter protagonista di questa iniziativa il tre ruote cittadino Tricity.

SENZA CONFINI La solidarietà non ha confini, lo sa bene Yamaha che grazie al particolare scooter, creato appositamente con una livrea di tendenza dall’aspetto inconfondibilmente “green” e con un materiale a basso impatto ambientale, messo all'asta sulla piattaforma web Charitystars.com, contriubuirà alla realizzazione di un pozzo d'acqua in una zona depressa del Togo. La realizzazione sarà a cura dell'organizzazione Onlus Solidramondo.

IN ITALIA L'impegno di Yamaha è presente anche sul nostro territorio, nella fattispecie a Milano. La Casa motociclistica ha anche inoltre scelto, in accordo con il Comune di Milano, la zona da riqualificare attraverso la piantumazione di alberi. Il piccolo bosco Yamaha sarà piantato in zona Feltre, presso i Giardini Lucarelli. Gli alberi contribuiranno a generare ossigeno per la città e per i cittadini. Andrea Colombi, country manager di Yamaha Motor in Italia, è entusiasta dell'iniziativa: "Yamaha è da sempre attenta alle esigenze delle persone. In questa ottica, oltre a soddisfare le esigenze di mobilità individuale, con diverse soluzioni, mette in atto una serie di attività mirate a creare una qualità di vita migliore e che risponda alle necessità concrete di ciascuna realtà”, dichiara