VIN DIESEL AGENTE GREEN Giacca scintillante, fare da crooner navigato eppure Vin Diesel è sempre lì a rischiare l’osso del collo. Questa volta nei panni di un agente segreto che ha a cuore la salute del pianeta. Niente muscle car americane, super car europee o altri veicoli da Fast&Furious, l’attore americano è il testimonial dello scooter elettrico Yadea G5, ultimo prodotto del brand cinese di scooter.

IL MEGLIO PER UNA SPIA Il Yadea G5 è il veicolo ideale per una spia che si deve muovere in maniera rapida e silenziosa. Il look è moderno – pensato in collaborazione con un designer svedese – e si caratterizza per le superfici squadrate, potenti fari a LED e display LCD per visionare lo stato di carica della batteria, i riding mode e la velocità. Per quanto riguarda la meccanica Yadea non ha lesinato sui test, effettuandone a migliaia su telaio (in acciaio) e forcellone (in alluminio). Buona la componentistica con doppio freno a disco e doppio ammortizzatore. Due le motorizzazioni disponibili: 2,3 kW per la City o 3,1 kW per la PRO mentre il pacco batterie è prodotto da Panasonic, simile a quelle utilizzate dalla Tesla Model S, con differente autonomia per le due versioni: 60 km per la city con batteria, 130 km per la PRO grazie al a doppio pacco batterie. I prezzi? 3.300 euro per la versione da 2,3 kW, 4.500 euro per la 3,1. E ora prendete i pop corn egodetevi l'ultima interpretazione del pelato più muscoloso di Hollywood!