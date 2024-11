WMCSRS: la prima moto con aerodinamica intelligente aumenta l'autonomia

White Motorcycle Concept e Zero Motorcycles insieme per una SR/S speciale, con aerodinamica intelligente e autonomia aumentata

Dopo WMC300E+, lo scooter di White Motorcycle Concepts che, grazie al tunnel Venturi, riduce la resistenza aerodinamica, oggi torniamo a parlare di veicoli ''aeroelettrici'' con un altro prototipo: si tratta di WMC Zero SRS Intelligent Aero Prototype – per gli amici WMCSRS – vale a dire la moto nata dalla collaborazione tra l'Azienda inglese e il celebre brand americano di moto elettriche Zero Motorcycles.

WMCSRS col motore elettrico e i tunnel Venturi

INNOVAZIONE La prima considerazione che viene automatica è che se un brand con quasi due decadi di esperienza nel mondo elettrico si affida a WMC è perché, evidentemente, ha visto un'interessante prospettiva di crescita... dell'autonomia. Cruccio di tutti i mezzi elettrici è infatti il chilometraggio da colonnina a colonnina e alla Zero SR/S – pur dichiarata per 275 km di range – conservare un po' di energia in più, evidentemente, non dispiaceva.

VEDI ANCHE

WMCSRS, il concept di White Motorcycle Concepts e Zero Motorcycles

LA NOVITÀ Con il brevetto di White Motorcycle Concepts e il tunnel Venturi la moto di Zero Motorcycles riduce del 10% la resistenza aerodinamica, a tutto vantaggio dell'autonomia, soprattutto nelle percorrenze a velocità più sostenuta. Il tutto ''semplicemente'' con due canali che attraversano la SR/S al centro (oltre a un parafango anteriore rivisto e appendici sugli steli forcella).

IL DEBUTTO Il concept della nuova WMCSRS fa il suo debutto globale al Motorcycle Live di Birmingham, ora in corso. Interessante sarà provare l'efficacia del sistema, mettendo a confronto la SR/S con ''aerodinamica intelligente'' e quella di serie. Che le future sorti dell'elettrico passino proprio da qui?

Pubblicato da Michele Perrino, 17/11/2024