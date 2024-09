WMC300E+ è il primo scooter aeroelettrico: cosa significa?

Sfrutta un tunnel Venturi per una resistenza aerodinamica ai minimi storici e si ricarica in appena 15 minuti: scopriamo WMC300E+

Dopo WMC250EV, la motocicletta con un... buco nel mezzo capace di raggiungere i 400 km/h, White Motorcycle Concepts presenta il primo scooter aeroelettrico, vale a dire un mezzo che sfrutta il tunnel Venturi per ridurre significativamente la resistenza aerodinamica e un propulsore elettrico dalle eccellenti capacità di ricarica.

WMC300E+ e WMC250EV

COME È FATTO Facciamo un passo indietro. Dopo la corsa al record di velocità per moto elettriche White Motorcycle Concepts ha sviluppato una motocicletta – così la chiamano loro, anche se è evidentemente uno scooter a 3 ruote – completamente elettrica a ricarica rapida, la prima al mondo progettata specificamente per soddisfare le esigenze di flotte e soccorritori. Ad un primo sguardo sembra un veicolo come un altro, ma in realtà tra le sue particolarità annovera la presenza di un tunnel Venturi, il V-Duct, che scorre dentro di lui (foto sotto), capace di ridurre sostanzialmente la resistenza aerodinamica, migliorando le prestazioni, aumentando la stabilità e riducendo il consumo di energia. Il concetto alla base di questo condotto dell'aria centrale, perfezionato come parte del programma di record di velocità su terra, porta su WMC300E+ un design ottimizzato a doppio canale per un aumento del 25% dell'efficienza aerodinamica. La velocità massima è indicata in circa 100 miglia orarie, vale a dire 160 km/h.

WMC300E+: il tunnel Venturi che scorre sotto lo scooter

RICARICA RAPIDA L'altra grande innovazione di WMC300E+ è legata alla batteria da 11,9 kWh sviluppata da MAHLE Powertain. Si tratta di un pacco batteria a forma di T con cella di ossido di cobalto di litio con nichel, manganese e alluminio, in grado di sostenere alti tassi di carica ma anche notevolmente resistente all'invecchiamento, per una durata maggiore. Il pacco batteria fornisce centralizzazione di massa, massimizzando il beneficio dell'efficienza aerodinamica del condotto. L'autonomia è di 100 miglia – circa 160 km – nel contesto tipico di guida dei mezzi di emergenza, ma può arrivare a 125 miglia – 200 km – nel ciclo di guida standard. E con il caricabatterie CCS standard la batteria del WMC300e+ può essere ricaricata in meno di 15 minuti. Un convertitore DC-DC integrato nel pacco batteria consente al motore di trazione, al caricabatterie e al sistema a 12 V di essere collegati direttamente ad esso: una particolare attenzione alla necessità di alimentare apparecchiature ausiliarie come luci, sirene e radio, visto il campo di utilizzo – almeno in un primo momento – di questo WMC300E+ da parte di Polizia, Vigili del Fuoco e simili. Il design della batteria ha poi consentito di mantenere un capiente vano sottosella, in grado di ospitare facilmente un casco integrale.

ARRIVERÀ DA NOI? Il nuovo WMC300E+ ha fatto il suo debutto pubblico al Cenex Expo 2024, tenutosi dal 4 al 5 settembre presso l'UTAC Millbrook. Per ora non sono stati resi noti data di commercializzazione né prezzo, ma speriamo che dal Regno Unito possa arrivare anche in Italia per conoscerlo meglio.