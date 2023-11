Voge si dà alle sportive, presentata a EICMA la Brivido 525RR

Voge Brivido 525RR è la novità sportiva del brand cinese a EICMA 2023, pensata per avvicinare i giovani al mondo delle sportive ad alte prestazioni. Il design appariscente, la dotazione ricca e la ciclistica di buon livello sono senza dubbio le caratteristiche più interessanti della piccola sportiva Voge, scopriamola nel dettaglio.

DESIGN Le linee sono sportive, e non mancano nemmeno le appendici aerodinamiche, che regalano un tocco da versa SBK, ma è più apparenza che sostanza. L’impatto estetico è senza dubbio positivo, la Brivido 525RR sembra ben fatta e anche piuttosto credibile come sportiva, con tanto di forcella a steli rovesciati e codino sparato all’insù.

Voge Brivido 525RR 2024

MOTORE All’interno delle carenature succinte non c’è un poderoso 4 in linea ma un ben più pacato motore bicilindrico parallelo frontemarcia, capace comunque di 47,7 CV, quasi il massimo per la guida con patente A2 e 44,5 Nm di coppia, accoppiato ad un cambio a 6 rapporti. L’elettronica arricchisce l’esperienza di guida, con due riding mode a disposizione e il controllo di trazione disinseribile.

QUI CICLISTICA Il telaio della Brivido 525RR è realizzato in acciaio, mentre il forcellone è in leggera lega d’alluminio, una soluzione di pregio tutt’altro che scontata nel segmento entry level. L’Italia gioca un ruolo da protagonista nel comparto ciclistico, con pneumatici Pirelli Diablo Rosso III di primo equipaggiamento e impianto frenante Brembo, con ABS disinseribile per l’uso in pista, pinza radiale a 4 pistoncini e disco da 320mm. Anche le sospensioni sono di buona qualità; al posteriore agisce un mono ammortizzatore montato su un leveraggio progressivo, mentre all’anteriore trova posto la forcella a steli rovesciati. Il peso a secco è di 172 kg.

Pubblicato da Danilo Chissalè, 08/11/2023