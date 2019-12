STREGA COMANDA COLOR Novità in casa UM, nello specifico per la Renegade Scrambler Classic. La 125 cc che si caratterizza per le linee da scrambler, il motore brillante raffreddato a liquido e le dimensioni compatte, arriva nei concessionari con delle nuove grafiche e nuove combinazioni cromatiche: nera o verde/nera con sella marrone scuro. Non cambia il prezzo, sempre concorrenziale: 3.590 euro.

IN BREVE Per chi non conoscesse a memoria le caratteristiche tecniche della UM Renegade Scrambler Classic ecco un breve riassunto. Come detto in apertura, il cuore pulsante della Scrambler UM è un monocilindrico raffreddato a liquido da 124,2 cc in grado di erogare 15 cv e 11 Nm di coppia massima abbinato ad un cambio a sei rapporti. A livello ciclistico troviamo una forcella telescopica accoppiata ad un monoammortizzatore regolabile nel precarico, freni a disco da 320 mm all’anteriore e 220 mm al posteriore e ruote a raggi da 17 pollici calzate da pneumatici leggermente tassellati, in linea con la vocazione scrambler.