Tromox sfida il traffico con MC10 StreetX e TrailX. Ecco i dettagli

A Eicma 2023 Tromox presenta le nuove moto elettriche MC10 StreetX e TrailX per sfidare il traffico cittadino. Foto e caratteristiche

Se cercate una moto elettrica agilissima in città ma capace di divertire anche tra le curve e infangarsi le ruote, a EICMA 2023 abbiamo visto il debutto di due nuovi modelli Tromox: la MC10 StreetX e la MC10 TrailX. Entrambe perfette per muoversi nei centri urbani, ma se la prima non disdegna qualche breve fuga fuori porta, la seconda ti permette di scegliere se farlo tramite asfalto o nella natura. Vediamole nel dettaglio.

Tromox MC10 TrailX a EICMA 2023

UNA BICICLETTA CON GLI STEROIDI La Casa cinese Tromox punta sul minimalismo per conquistare, tanto che la linea è composta da soli tre elementi: il telaio in alluminio che abbraccia le batterie, la sella e il sistema batterie-motore. Un mix ben riuscito che le dona un’esilità più da bici che da moto. Il manubrio rialzato è anch’esso in alluminio e presenta, al centro, la strumentazione, costituita da un display a colori da 3.6 pollici regolabile nell’inclinazione che prevede la connettività smartphone tramite App. A completare il quadro tecnologico ci pensano poi i fari a LED.

VEDI ANCHE

La Tromox MC10 TrailX ha le tassellate!

ASFALTO O STERRATO? La motorizzazione da 11 kW (quindi omologabile come 125 cc equivalente e guidabile con patente A1) è la stessa per entrambe le versioni ed è alimentata da due batterie agli ioni di litio che consentono di percorrere fino 130 km con un pieno d'energia e sviluppare una velocità massima di 90 km/h. Le differenze tra la MC10 StreetX e la MC10 TrailX si trovano nella ciclistica: entrambe hanno una forcella a steli rovesciati, ma solo sulla TrailX sono regolabili; i cerchi sono da 80/100-19” all’anteriore e da 90/90-18” al posteriore ma, se sulla StreetX calzano pneumatici stradali, sulla TrailX sono tassellati. L’impianto frenante è a doppio sia davanti che dietro e dotato di frenata combinata CBS. A questo punto aspettiamo solo di scoprire i prezzi e la data di arrivo.

Pubblicato da Alessandro Moro, 17/11/2023