Le Rocket 3 di Triumph sono moto molto affascinanti, potenti e molto comode per svolgere al meglio il loro compito di power cruiser. Quando la guiderete, avrete tutti gli occhi addosso, ma… se volete qualcosa di ancora più esclusivo, Triumph ha pensato a due versioni total black (o quasi) della Rocket 3 R e Rocket 3 GT.

CARATTERISTICHE Si chiamano rispettivamente “Rocket 3 R Black” e “Rocket 3 GT Triple Black” e sono due allestimenti in edizione limitata a 1.000 esemplari in tutto il mondo. Ciascun modello dispone di un certificato d’autenticità Triumph. Uno stile particolarmente affascinante e raffinato, ma che esprime al meglio l’animo di queste due moto. Per entrambe le versioni ci praticamente tutti i dettagli neri: terminali, paracalore, collettori, doppio faro anteriore, supporti cupolino, coperture radiatore, sella, codino, logo Triumph, cerchi, telaietto posteriore, leve di frizione e freno, riser, manubrio, ammortizzatore posteriore, forcellone, cavalletto, pedali di freno e cambio, pedane pilota e passeggero, schienalino, specchietti bar-end. A differenziare la “Black” dalla “Triple Black” è la verniciatura: opaca per la R, in varie sfumature di nero e grigio per la GT.

MOTORE E PREZZO Invariato tutto quello che riguarda il comparto tecnico, ciclistico e motoristico, a partire dal tre cilindri più grande del mondo: 2.500 cc con 167 CV a 6.000 giri/min e 221Nm a soli 4.000 giri/min. Le nuove Rocket 3 Limited Edition sono già disponibili con un prezzo superiore di 1.200 euro rispetto al listino. Dunque, la Triumph Rocket 3 R Black costa 24.300 euro mentre la Triumph Rocket 3 GT Triple Black costerà 25.100 euro.