Non solo muscoli: la hardtail Trek Marlin+ guadagna il motore Bosch da 50 Nm

La versatile (e vendutissima) mountain bike elettrica di Trek arriva anche in versione a pedalata assistita, adatta anche per la città

Una delle biciclette di maggior successo di Trek è la hardtail Marlin, mountain-bike giustamente definita “tuttofare” dalla casa americana, per la sua versatilità in ogni circostanza, anche nell’ambito cittadino. La gamma Marlin si arricchisce oggi della sua versione a pedalata assistita, con un propulsore Bosch in posizione centrale, e un prezzo particolarmente competitivo, il più basso della gamma di e-bike di Trek.

Trek Marlin+, visuale di 3/4 anteriore

COME È FATTA Il telaio è sempre in alluminio, con una geometria da trail, un comodo reggisella telescopico (su richiesta) e una forcella anteriore da 120mm. Montati su perni passanti, gli pneumatici da 2,6” tassellati sono da 27,5” per i modelli nelle taglie S e XS, e da 29” per quelli più grandi.

Trek Marlin+, il motore centrale di Bosch da 50 Nm

MOTORE E BATTERIA A muovere la Marlin+, oltre alle gambe del ciclista, ci pensa il nuovo motore centrale Active Line Plus di Bosch, con 50 Nm di coppia erogati con la fluidità e la naturalezza nella spinta che da sempre caratterizzano i motori della casa tedesca. La batteria, compatta e integrata nell’obliquo, ha una capacità di 400 Wh; volendo, è possibile aggiungere un range extender di Bosch da 250 Wh sull’attacco della borraccia. Comoda e facilmente accessibile la presa di ricarica sopra il movimento centrale.

VEDI ANCHE

Trek Marlin+, particolare con portapacchi e range extender

A PORTATA DI DITO Sempre di Bosch il telecomando Purion 200, con un display piccolo ma completo, che riporta solo i dati essenziali durante la pedalata, e pulsanti facilmente raggiungibili con il pollice. Oltre ai diversi livelli di assistenza e la modalità “Walk”, il powertrain Bosch dispone della modalità Auto, che regola la spinta del motore in base alle condizioni del terreno e alla spinta impressa sulle gambe.

Trek Marlin+, con tutti gli accessori per la città



SI PUÒ ARRICCHIRE Pensata principalmente per la montagna, la Marlin+ può essere comunque arricchita di diversi accessori che la rendono perfetta anche per muoversi in città, dal portapacchi posteriore al cavalletto, passando per le luci e i parafanghi, tutti con punti di attacco specifici.

Trek Marlin+, la scritta sul tubo centrale

PREZZO Disponibile già da oggi sul sito ufficiale Trek e nei rivenditori autorizzati, la Trek Marlin+ costa 2.799 euro nella versione 6, e 3.299 nella versione 8: identico powertrain, componentistica (cambio, freni, ruote e pneumatici) più ricercati.

SCHEDA TECNICA TREK MARLIN+ 8

Telaio Alluminio Alpha Platinum Misure XS, S, M, L, XL Forcella RockShox Recon Silver RL 120mm Cerchi Bontrager Line TLR 30 Pneumatici Gunnison Pro XR 27,5x2,6 / 29x2,6 Cambio Shimano Deore M6100 12 rapporti Freni Disco Shimano MT420, 203 mm Sella Bontrager Arvada Motore Bosch Active Line Plus 50 Nm Batteria Bosch CompacTube 400 Wh Display Bosch Purion 200 Peso 21,3 kg (taglia M) Peso massimo 136 kg Prezzo 3.299 euro

SCHEDA TECNICA TREK MARLIN+ 6

Telaio Alluminio Alpha Platinum Misure XS, S, M, L, XL Forcella SR Suntour XCM 34 120mm Cerchi Bontrager Connection Pneumatici Bontrager XT3 Comp 27,5x2,6 / 29x2,6 Cambio Shimano U4000, 9 rapporti Freni Disco Tektro, 203 mm Sella Bontrager Arvada Motore Bosch Active Line Plus 50 Nm Batteria Bosch CompacTube 400 Wh Display Bosch Purion 200 Peso 22,45 kg (taglia M) Peso massimo 136 kg Prezzo 2.799 euro

Pubblicato da Claudio Todeschini, 02/09/2023