Sym Jet 4RX 50, cinquantino dall’anima sportiva perfetto per l’estate!

Già visto in anteprima a EICMA 2022, il nuovo scooter 50 cc di Sym si presenta con un look moderno e sportivo, perfetto per il target di giovanissimi a cui si rivolge, e che va a ingrossare le fila della famiglia di cinquantini della casa taiwanese, che già conta tra le sue fila i modelli della gamma Retro (Fiddle e Mio), quelli a ruota alta (Symphony e Symphony ST) e quelli della categoria Fun (Crox e Jet 4 RX).

Sym Jet 4RX 50, vista laterale

COME È FATTO Le linee sono dinamiche, tese, con il faro anteriore (LED, come quello posteriore) su cui poggia lo scudo bicolore che lascia il manubrio in vista, dove troviamo anche i paramani di serie. Ampia la pedana, così come la sella accogliente per due persone. La strumentazione è completamente digitale, con le spie annegate nel cruscotto; comoda la presa USB per la ricarica dello smartphone.

Sym Jet 4RX 50, il doppio ammortizzatore

CICLISTICA Il motore 49cc a 4 tempi raffreddato ad aria da 2,2 kW è omologato Euro 5. Il telaio è tubolare in acciaio, le sospensioni anteriori sono a forcella telescopica, al posteriore troviamo un doppio ammortizzatore. I cerchi in alluminio sono da 12”, il freno anteriore ha un disco wave da 225 mm mentre al posteriore c’è un più tradizionale tamburo. Contenuto il peso, di soli 107 kg.

Sym Jet 4RX 50, strumentazione digitale

PREZZO Disponibile nei colori rosso, grigio nuvola e nero, il Sym Jet 4RX 50 ha un prezzo di 2.099 euro f.c.

SCHEDA TECNICA SYM JET 4RX 50

Motore Monocilindrico, 49 cc, raffreddato ad aria Potenza 2,2 kW @8.000 rpm Coppia 3,0 Nm @6.000 rpm Trasmissione CVT Sospensioni anteriori Forcella telescopica Sospensioni posteriori Mono ammortizzatore Freno anteriore Disco 226 mm Freno posteriore Tamburo 110 mm Pneumatico anteriore 110/70 – 12 Pneumatico posteriore 120/70 – 12 Dimensioni 1.900 x 745 x 1.110 mm Altezza sella 815 mm Passo 1.310 mm Serbatoio 6,2 litri Peso a secco 107 kg Prezzo 2.099 euro

Pubblicato da Claudio Todeschini, 31/05/2023