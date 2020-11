NUOVI ARRIVI Nel periodo in cui Eicma sarebbe dovuto iniziare, ecco che le Case tolgono i veli alle novità 2021: tra le più importanti degli ultimi anni visto la fine dell'Euro4 a fine anno e l'inizio dell'Euro5 a partire dal 1 gennaio. Sym ha aggiornato e rinnovato la propria gamma da cima a fondo, compresi gli scooter Jet 4 e Jet 14 in tutte le loro motorizzazioni. Scopriamole insieme.

Sym Jet 4 RX 2021

Il Jet 4 è uno dei più classici modelli della gamma Sym. Si tratta di uno scooter da città che si caratterizza da un look sportivo, enfatizzato dalle linee spigolose del frontale e dei paramani. A seconda delle esigenze ci sono tre cilindrate: 50 cc, 125 cc e 150 cc, tutte Euro5. Non c'è solo un nuovo look e un nuovo motore, ma anche il telaio viene rinnovato, così da garantire un miglior coinvolgimento di guida. Questo grazie all'Anti-Lift Engine Hanger System (ALEH per gli amici): si tratta di una distribuzione dei pesi nel quale motore, telaio e pnemuatici sono posti sulla stessa ''linea d'orizzionte''. Questo dettaglio, secondo Sym, garantisce un miglior comfort di guida.

Lo scooter si caratterizza da luci a LED sia davanti sia dietro, mentre il display è LCD con caratteri scuri su sfondo chiaro. A migliorare la praticità del Jet RX ci pensa la presa USB standard attraverso la quale si può ricaricare lo smartphone.

Sym Jet 4 RX 2021: SCHEDA TECNICA

JET4RX50 JET4RX125 MOTORE TIPOLOGIA Monocilindrico, raffreddato ad aria, 2 valvole CILIDNRATA 49.46 c.c. 124.6 c.c. ALESAGGIO X CORSA Ø 37x46mm Ø 52.4 x 57.8 mm POTENZA MASSIMA 3 CV (2,2 kW) a 8.000 giri/min 9,76 CV (8,4 kW) a 8.500 giri/min COPPIA MASSIMA 3,0 Nm a 6.000 giri/min 10,3 Nm a 6.500 giri/min TRASMISSIONE C.V.T. CICLISTICA SOSPENSIONE ANTERIORE Forcella Telescopica SOSPENSIONE POSTERIORE Doppio ammortizzatore FRENO ANTERIORE Disco Ø 226 mm Disco Ø 226 mm + CBS FRENO POSTERIORE Tamburo Ø 110 mm Tamburo Ø 130 mm + CBS PNEUMATICO ANTERIORE 110/70 12” PNEUMATICO POSTERIORE 120/70 12” DIMENSIONI LUNGHEZZA 1.900 mm LARGHEZZA 680 mm ALTEZZA 1,120 mm 1,120 mm ALTEZZA SELLA 765 mm PASSO 1.290 mm 1.320 mm CAPACITÀ SERBATOIO 6,2 L 6,2 L

Sym Jet 14 2021

Il ''14'' è il modello più di successo della famiglia Jet, tanto da essere il più venduto in Europa. Le ruote da 14 pollici (per questo il nome) lo rendono idoneo alla guida urbana, mentre la sella da 77 mm garantisce un buon posizionamento dei piedi a terra così da controllare al meglio il mezzo. Tutte e quattro le motorizzazioni sono state aggiornate all'Euro5. Come altri modelli Sym, anche il Jet 14 si presenta con linee spigolose e fanaleria full LED - sia davanti sia dietro - mentre non manca la presa USB 2.0 per una ricarica rapida dei devices elettronici. Quattro le motorizzazioni disponibili: 50 cc, due motori 125 cc (uno raffreddato a liquido, l'altro ad aria) e un 200 cc.

Sym Jet 14 2021: scheda tecnica