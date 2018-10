Autore:

Danilo Chissalè

TUTTI SPIAZZATI Mentre le attenzioni degli addetti del settore erano tutte rivolte a Intermot 2018 Honda spiazza tutti presentando al Salone dell’Auto di Parigi la nuova concept CB della famiglia Neo Sports Café. Le linee muscolose sono una chiara dichiarazione d’intenti: quando debutterà in versione definitiva saranno volatili per diabetici (scusate la citazione) per le rivali… qualunque esse siano.

CB 650R O ALTRO? Già, perché la cilindrata non è stata svelata, così come le specifiche tecniche, per quello bisognerà aspettare EICMA o il futuro prossimo. Esteticamente rispetta tutti gli stilemi della famiglia N.S.C grazie a linee contemporanee ma dal sapore retrò. D'impatto il frontale spoglio che lascia il manubrio in vista, ma difficilmente lo vedremo sull’esemplare di serie. Improbabile anche l’adozione dell’affilato codino monoposto, rimpiazzato da una sella tradizionale. La dotazione ciclistica è di tutto rispetto: forcella a steli rovesciati, pinze ad attacco radiale e scarico 4 in 1 SC Project. Resta il dubbio sulla cubatura del motore, a rigor di logica una CB 650R sarebbe il giusto anello di congiunzione tra la 300 e la 1000, ma il motore incastonato nel telaio sembra ben più grosso. Vi terremo aggiornati, nel frattempo ecco il nostro video live.