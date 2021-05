Sono già aperte le prenotazioni per accaparrarsi la Suzuki GSX-S1000 – che molto presto proveremo – in versione Web Edition, un'edizione limitata a 5 esemplari della maxinaked di Hamamatsu che si caratterizza per alcuni particolari ad hoc. Scopriamo come è fatta e quanto costa.

COM'È La dotazione della nuova GSX-S1000 Web Edition – qui vi abbiamo detto tutto della standard – si arricchisce di parafanghi anteriore e posteriore in carbonio, di cover monoposto e copristrumenti, che migliora la leggibilità del cockpit digitale in condizioni critiche di luce promettendo di deviare parte del flusso d’aria dal busto del pilota. Sulla cover monoposto e sulle targhette viene apposto il kanji 激 (Geki), che significa “Grande forza, alta potenza”. Completa il quadro una targhetta identificativa che riporta il numero progressivo di ciascun esemplare.

COME PRENOTARLA Per acquistare una delle nuove GSX-S1000 Web Edition è sufficiente cliccare qui, inserire l’email, selezionare il concessionario, prenotarla versando un acconto di 500 euro e attendere l’email di conferma. La nuova Suzuki GSX-S1000 Web Edition ha un prezzo di 13.800 euro.