Suzuki GSX-8S: ecco cosa mi aspetto dalla nuova naked entry level

Il segmento delle naked entry level – per intenderci quelle che hanno 95 CV di potenza massima e depotenziabili per la guida con patente A2 – è in fermento: l’appeal delle moto senza carena non conosce crisi e sono tante le case costruttrici che hanno presentato novità, tra le più attese c’è senz’altro la Suzuki GSX-8S. Sarà lei la moto che farà tornare al vertice della categoria la Casa di Hamamatsu? Le carte in regola ci sono tutte, la moto è nuova fino all’ultimo bullone, e non vi nego che ho aspettative elevate in vista del test su strada. Cosa mi aspetto ve lo dico nelle prossime righe, dai che si va!

Nuova Suzuki GSX-8S 2023: la naked in azione

NUOVO MOTORE Il motore 650 a V non è ancora stato messo in soffitta, la piccola SV650 rimane a listino, ma è innegabile che il nuovo motore bicilindrico parallelo frontemarcia da 776 cc della GSX-8S lo metta un po’ in ombra. Il manovellismo a 270° promette di tenere a bada i nostalgici, andando un po’ a replicare suono ed erogazione tipici dell’architettura a V, mentre la scheda tecnica stuzzica: 83 CV a 8.500 giri/min e 78 Nm di coppia a 6.800 giri. Sulla V-Strom 800 è piaciuto molto a Michele, che mi ha anticipato un bel “caratterino” da metà contagiri in poi, non vedo l’ora di vedere se è all’altezza di un altro nuovo bicilindrico, ovvero quello della Hornet che tanto mi ha convinto qualche mese fa.

CICLISTICA EVOLUTA Tutto nuovo anche sul fronte ciclistica, se per certi versi a livello visivo mi soddisfa di più il telaio a traliccio in tubi della sorella SV650, il nuovo “scheletro” in tubi d’acciaio della Suzuki GSX-8S promette di garantire il giusto compromesso tra agilità nello stretto e stabilità sul veloce, con questa leggermente preponderante, come lasciano intendere l’avancorsa di 104 mm e l’inclinazione del cannotto di sterzo di 25°. Suzuki mi ha sempre convinto per comunicatività dell’avantreno e – gusto personalissimo – non amo le moto “nervosette”, dunque anche in questo caso mi aspetto tante belle cose dalla nuova naked di Hamamatsu, che al contrario della rivale Hornet punta su una gomma posteriore da 180/55-17 alla ricerca della massima impronta a terra. Rispetto alla V-Strom 800, con cui condivide un nuovo forcellone in alluminio (ma simile solo per materiali e forma, dato che quello della naked è ben più corto), le sospensioni hanno meno regolazioni, è vero, ma se la taratura sarà azzeccata non lo vedo necessariamente come un punto a sfavore, spesso quando si mette mano alle tarature in maniera “fai da te” si rischia di fare peggio.

Nuova Suzuki GSX-8S 2023, visuale laterale scarenata

MEDIO-MASSIMO Mi convince meno il dato del peso in ordine di marcia, 202 kg sono un po’ di più rispetto alle dirette rivali del segmento, vedremo se gli ingegneri saranno stati bravi a mascherarli a dovere; bene invece l’altezza della sella da terra, a EICMA ho avuto modo di sedermi sulla GSX-8S e mi è sembrata una giusta via di mezzo tra accessibilità per piloti di tutte le taglie e corretta ergonomia per una guida frizzante e attiva, come ci si aspetterebbe da una naked sportiva.

TECNOLOGIA “LIGHT” La tecnologia è diventata sempre più centrale nello sviluppo delle moto, la GSX-8S ne mette a disposizione una buona quantità, senza però strafare. Bene o male? Dipende dai punti di vista, per molti l’eccesso è superfluo, per altri, però, connettività e funzionalità avanzate sono quasi indispensabili. Sulla naked troverò il ride by wire multi mappa, che consente al motore di cambiare carattere in base alle situazioni, il cambio elettronico bidirezionale, anche di lui ho avuto un ottimo feedback da parte di Michele che lo ha promosso sulla V-Strom, il controllo di trazione regolabile su tre livelli e degli immancabili aiuti Suzuki come l’Easy Start System e il Low RPM Assist che aiutano in accensione e partenza, tutto controllabile attraverso un TFT a colori dalle grafiche semplici e intuitive. Cosa manca? Il cruise control, ma su una naked si può anche chiudere un occhio e la connettività con lo smartphone, che indispensabile non è ma certamente è utile. Il prezzo della moto? Lo trovate qui.

Nuova Suzuki GSX-8S 2023, la strumentazione digitale

DEGUSTIBUS Per ultimo, volutamente, ho lasciato l’aspetto estetico. De gustibus non est disputandum, senza dubbio i designer Suzuki hanno spinto sull’acceleratore, creando una moto che divide l’opinione e strizza l’occhio ai più giovani, con linee marcatamente affusolate e colori atipici come il nuovo blu che mi ricorda un po’ le Suzuki MotoGP di Capirossi e Vermeulen. Personalmente mi convince, specialmente in quest’ultima colorazione. Sempre in occasione della kermesse milanese ho potuto constatare che finiture e gli assemblaggi sono di buon livello, la moto sembra davvero ben realizzata e non credo che ci saranno cattive sorprese ad Antibes, scenario della presentazione stampa internazionale della nuova GSX-8S. L’appuntamento per la prova completa è per Pasqua o giù di lì, tra un morso di colomba e un pezzetto di cioccolata rimanete sintonizzati, secondo me dall’uovo di Pasqua Suzuki uscirà una bella sorpresa.