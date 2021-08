Una moto a metano? ''Perché no?!'' deve aver pensato Gijs Schalkx, ingegnere olandese. Che è partito da un motore Honda e ha realizzato la Sloot Motor, una moto alimentata a gas naturale (anche se si accende a benzina). Una bella trovata, peccato per la scarsa praticità, come vedremo.

COME FUNZIONA Schlkx ha preso il motore di una Honda GX160 a 4 tempi e ha praticato un foro nell'airbox affinché il gas potesse entrare nel motore. Poi ha collegato un... palloncino – che ha tutta l'aria di essere un preservativo – che fa da serbatoio. Se la storia vi sembra già bizzarra, aspettate di vedere il video dove il giovane ingegnere ci mostra come raccoglie il metano e come effettua il rifornimento...

PRATICO RIFORNIMENTO Se avete visto il video vi sarete accorti che il metano utilizzato per il funzionamento della Sloot Motor proviene da una palude e che per la raccolta del gas Schalkx ha utilizzato una stazione da lui stesso realizzata. Peccato che per procurarsi il metano servano circa 8 ore e che il gas raccolto consenta un'autonomia di circa 20 km... Insomma, anche se la sua invenzione non risolverà – per ora – i problemi legati all'uso dei combustibili fossili, questo giovane ingegnere è senza dubbio da apprezzare per l'iniziativa e la sostenibilità del progetto, 100% eco.