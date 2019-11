ARRIVA E-SCOOTER Quello degli scooter elettrici è in grande fermento, come abbiamo visto recentemente a EICMA. È passata poco più di una settimana da quando abbiamo visto la primissima immagine dello scooter elettrico di Seat. Quest’oggi, nella cornice dello Smart City Expo di Barcellona, la casa spagnola ha finalmente sollevato il velo del suo e-Scooter, svelandone aspetto, specifiche e dotazioni.

MOTORE Previsto nei concessionari già il prossimo anno, l’e-Scooter sarà mosso da un motore elettrico da 7kW (con picco di 11 kW), l’equivalente di un 125cc. Dotato di 240 Nm di coppia, può raggiungere una velocità massima di circa 100 km/h e di accelerare da 0 a 50 km/h in 3,8 secondi.

AUTONOMIA Una singola carica degli accumulatori dovrebbe bastare per fargli percorrere 115 km (omologazione WMTC). La batteria è removibile, così da poter essere caricata comodamente a casa, con un costo stimato per i clienti europei di 70 centesimi per 100 km. L’e-Scooter è connesso alla rete tramite una SIM dedicata, e con la sua app è possibile tener traccia del livello di carica della batteria e della posizione del motorino.

SPAZIOSO Lo scooter è caratterizzato da un design compatto e originale, che insiste sulla geometria delle forme. La pedana è piatta, mentre lo scudo offre spazio per alcuni piccoli oggetti. Alto e vistoso il parabrezza, dietro cui si nasconde la strumentazione digitale. Ampio lo spazio sottosella, che secondo Seat potrà ospitare ben due caschi. Nessuna informazione circa il prezzo di vendita, che verrà presumibilmente svelato nei prossimi mesi.

NON SOLO SCOOTER Sempre allo Smart City Expo Seat ha presentato il nuovo concept del suo e-Kickscooter, monopattino elettrico che, in questa nuova versione, ha un’autonomia di 65 km, due freni indipendenti e una capacità maggiore per la sua batteria, che ora arriva a 551Wh. Il modello attuale, il Seat EXS presentato nel 2018, è già stato venduto in 10mila unità. Da ultimo, il produttore spagnolo ha anche annunciato una nuova business unit, chiamata SEAT Urban Mobility, che come dice il nome si dedicherà allo sviluppo di soluzioni per la mobilità sostenibile.