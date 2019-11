Autore:

Alessandro Perelli

PRIMO SCOOTER ELETTRICO Seat ha mostrato un' immagine che preannuncia l’arrivo del suo primo scooter 100% elettrico previsto per il 2020. Per il momento vediamo solo la coda con una soluzione stilistica molto attuale grazie al design originale delle sottili luci a LED e del piccolo proiettore triangolare. Poi, vediamo i maniglioni per il passeggero e una porzione della sella. Il concept della Casa spagnola, che per ora si chiama semplicemente eScooter - vedremo se in futuro cambierà nome - sarà presentato il 19 novembre in occasione del Congresso mondiale Smart City Expo di Barcellona. Poche le notizie diffuse, ma che possono aiutarci a identificarlo meglio. Per esempio, sappiamo che avrà prestazioni equivalenti a un 125 cc con motore endotermico e sarà disponibile sia per i clienti privati sia per i servizi di condivisione.

STRATEGIA SULLA MOBILITÀ URBANA Seat svilupperà questo concept in collaborazione con Silence, produttore di motociclette elettriche con sede a Barcellona e sarà incluso nella strategia di mobilità urbana dell'azienda di Martorell, che si concentra sull'offerta di soluzioni eco-sostenibili per le città europee. La Casa spagnola ha annunciato che avrebbe guidato la strategia di micromobilità del Gruppo Volkswagen durante la passata edizione del Mobile World Congress. Questo progetto include anche la concept car SEAT Minimó (elettrico al 100%) e il SEAT eXS Kickscooter alimentato da un motore EV Segway, presentato alla Smart City Expo del 2018. Per ora non abbiamo altre notizie, quindi non ci resta ache attendere la prossima settimana per vedere meglio e avere notizie più precise sul nuovo scooter elettrico di Seat. Seguiteci che vi forniremo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.