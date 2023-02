Royal Enfield presenta la Continental GT Thunder: novità e prezzo

Royal Enfield ha tirato fuori dal cilindro due versioni speciali di Interceptor 650 e Continental GT: dopo la Lightning Edition, infatti, ecco Thunder. Scopriamo come è fatta la Continental GT 650 super accessoriata.

COME PRIMA Come per la Interceptor Lightning Edition anche la Continental Thunder fa un bagno di accessori, ma mantiene inalterata la meccanica: il motore bicilindrico da 648 cc – 47 CV potenza a 7.250 giri/min di e 52,3 Nm di coppia a 5.150 giri/min – è condiviso non solo con la Continental GT 650 standard, ma anche con la Interceptor 650 e, allo stesso modo, anche il resto della componentistica a livello tecnico resta intatto.

Royal Enfield Continental GT Thunder

GLI ACCESSORI A differenziare la Thunder da una qualunque Continental GT ci pensano la protezione paramotore, la doppia sella Touring, il kit di borse morbide, il tappo del serbatoio dell'olio lavorato, il cupolino fumè basso e le barre tubolari in acciaio, nonché gli specchietti bar end. Ma quanto costano tutte queste modifiche?

IL PREZZO Royal Enfield Continental GT Thunder è proposta in UK con un prezzo a partire da 6.659 sterline, l'equivalente al cambio attuale di circa 7.565 euro, vale a dire circa 500 euro in più della Continental di serie. In Italia il prezzo di partenza della Continental GT 650 è di 6.800 euro, cosa che fa presumere che la Thunder possa attaccare a circa 7.300 euro.

Pubblicato da Michele Perrino, 22/02/2023