ESPERIENZA GREEN L’abbiamo annunciata qualche giorno fa, e finalmente arrivano le prime informazioni sul programma dell’edizione 2020 di Roma Motodays, che si terrà dal 5 all’8 marzo alla fiera della capitale. All’interno dell’area tematica Wheels to verrà creata infatti la Riding E-xperience, dove i visitatori potranno provare con mano tutto quanto è mobilità elettrica, che si tratti di monopattini, biciclette elettriche, scooter, one-wheel, segway, microcar e auto.

INDOOR... All’interno del villaggio indoor saranno infatti allestiti oltre 3mila metri quadrati di tracciato in cui salire in sella alle e-bike e sperimentare i modelli dedicati alla micro mobilità. Un nutrito team di progettisti, tecnici, falegnami e giardinieri ha preparato una pista con diversi gradi di difficoltà, rampe e ben 30 metri di ostacoli per diversi livelli di preparazione. Tra pendenze, ponti e ostacoli si potranno testare con mano i comportamenti, le caratteristiche tecniche e la guidabilità delle e-bike, che è sempre il modo migliore di capire se e quanto ci possono interessare.

... E OUTDOOR All’esterno, invece, un apposito spazio permette di provare scooter, minicar e auto. Non mancherà poi un tracciato off-road dove cimentarsi con le e-MTB. Tra i costruttori presenti con i loro prodotti segnaliamo Specialized, Cannondale, Lombardo, Focus, Scott, Trek, Tok, GT, XP e Bottecchia.

OLTRE L’ESPERIENZA L’area tematica Wheels cercherà anche di offrire momenti e spunti per riflettere sull’evoluzione della mobilità, le nuove tendenze in chiave e-mobility e i progetti di Istituzioni e aziende a riguardo, tramite una serie di convegni e workshop che si terranno durante i Roma Motodays. Tra gli speaker presenti ci saranno persone di Smart Italia, Nissan Italia, Askoll, Five, Axpo, Cityscoot, eCooltra, SharenGo, Jump, Helbiz, Legambiente, Osservatorio Bikeeconomy e Agenzia Roma Servizi per la Mobilità. Il programma completo degli interventi è disponibile sul sito motodays.it.

COME PARTECIPARE Per accedere alle aree test e provare il prodotto che più interessa è sufficiente visitare la pagina sul sito motodays.it nei giorni dell'evento. Dopo aver compilato la scheda con i propri dati verrà inviato un QR Code da stampare direttamente in Fiera, un lasciapassare per accedere alle aree di prova e sperimentare i mezzi a impatto zero per la mobilità sostenibile.