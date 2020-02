TUTTE LE MOTO PORTANO A ROMA Dal 5 all’8 marzo prossimi Roma si trasformerà nella capitale delle due ruote, con la dodicesima edizione dei Roma Motodays. Sempre più ricco, l’evento di quest’anno offrirà ancora più opportunità di divertimento, prove, eventi e aree tematiche, spettacoli e le ultime novità del mercato.

NON MANCA PIÙ NESSUNO Presenti quasi tutti i costruttori, che porteranno le ultime novità dei loro cataloghi nell’area Welcome Bikers: Benelli, Harley-Davidson, Honda, Husqvarna, KTM, Kymco, MV Agusta, Suzuki, Yamaha, e molti altri che si aggiungeranno nei prossimi giorni. A loro si affiancano i più importanti marchi di componentistica e abbigliamento quali Givi, Hevik, Kappa, Metzeler e Michelin.

PROVE SU STRADA Appuntamento fisso dei Roma Motodays è la Riding Experience, che permette di provare con mano guidabilità e prestazioni dei modelli esposti, tramite percorsi appositamente studiati. Utilissimo il corso di primo intervento, durante il quale apprendere il comportamento corretto e le tecniche di primo soccorso, e al termine del quale verrà rilasciato un attestato. Per i più piccini, nella Baby Area saranno presenti diversi istruttori della scuola di minicross per raccontare ai biker in erba i primi segreti per andare in moto.

SPETTACOLI ED EMOZIONI Nell’area esterna, per chi non se la sente di salire in sella, sarà allestita una pista con allestimento sportivo, dove andranno in scena gare e spettacoli, con spazio per la polvere sul tracciato di flat track. Ai Motodays sarà inoltre presente la Fondazione Meoni, che espone alcuni mezzi del compianto pilota Fabrizio Meoni nel quindicesimo anno dalla sua scomparsa.

ARTE SU DUE RUOTE Come potrebbe una manifestazione dedicata al mondo delle due ruote dimenticarsi della loro bellezza? Nel Rione Officine andranno in scena creatività e fantasia con le opere realizzate dai garage più importanti del panorama italiano, e la presenza di special e custom che interpretano tendenze e linguaggi stilistici differenti. Segnaliamo in particolare l’esposizione Triple Fever, dedicata ai modelli equipaggiati con i tre cilindri.

UNO SGUARDO AL FUTURO Wheels to è invece lo spazio dedicato al futuro, strutturato con un fitto programma di convegni e workshop nei quali vengono affrontate tematiche relative alla mobilità sostenibile. Quest’anno, manco a dirlo, la parola calda è “elettrificazione”, e tutto ciò che ruota intorno a questo argomento.

APPUNTAMENTO A ROMA I Roma Motodays si terranno presso la Fiera di Roma dal 5 all’8 marzo 2020. Tutte le informazioni su biglietti, come arrivare e il calendario dell’evento sul sito ufficiale, all’indirizzo motodays.it.