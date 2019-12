DIVENTA PIÙ COSTOSA Honda Italia, per ora, mantiene il segreto, invece Honda UK annuncia con un Tweet quanto costa la nuova e attesissima Honda CBR 1000 RR-R Fireblade 2020, che si è svelata allo scorso EICMA 2019 presentandosi con la scheda tecnica più impressionante di tutto il panorama motociclistico mondiale. I prezzi? Era stato suggerito che sarebbero stati più elevati di quelli della Honda CBR 1000 RR 2019 e le notizie provenienti dall'Inghilterra ci permettono di capire quanto.

So here it is, the confirmed prices for the 2020 CBR1000RR-R Fireblade and Fireblade SP. Find out more about the specifications and details here https://t.co/UGcygVK16w pic.twitter.com/UQIR1QaErU — Honda UK Motorcycles (@HondaUKBikes) 13 dicembre 2019

LA PANIGALE NEL MIRINO Il listino di cui parliamo in questa sede, badate bene è quello relativo al mercato britannico ed è dunque possibile che in Italia i prezzi non rispetteranno il semplice cambio tra sterlina ed euro. Nondimeno le cifre che comunichiamo permettono di capire il posizionamento rispetto alle rivali. Ebbene, il modello base della Honda Fireblade 2020 costa 19.999 sterline e la CBR 1000 RR R SP stacca invece un prezzo di 23.499 sterline. In pratica, nel Regno Unito la nuova Fireblade Standard costa quanto la precedente SP e come la Ducati Panigale V4, mentre la versione più performante costa circa 1.300 sterline in meno di una Panigale V4 S.

I PREZZI PER L'ITALIA Se i prezzi della Honda per l'Italia rispettassero il cambio, la CBR potrebbe avere un prezzo d'attacco di 23.957 euro e raggiungere i 28.150 euro. Facendo un paragone con i prezzi delle Ducati in Italia, vediamo invece che il listino della nuova CBR dovrebbe attaccare a poco meno di 23.500 euro. Insomma, fino all'ufficializzazione del listino per il Belpaese rimane un certo margine di incertezza, ma di sicuro la Honda si colloca - giustamente - nella fascia più alta del mercato. Con questa mossa lascia scoperto il fianco alla BMW S 1000 RR, che attacca a 19.550 euro e arriva a 23.200 equipaggiata con i cerchi in carbonio, la batteria alleggerita e gli altri accessori compresi nel Pacchetto M. Sarà una mossa saggia?