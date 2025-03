Prove moto novità 2025: i test di marzo (parte II)

Nel mese di marzo le prove delle novità moto 2025 sono già iniziate e nella seconda parte continuano senza sosta. Vediamo quali sono le prossime moto che saranno testate dalla redazione dopo Yamaha Tracer 9 GT e BMW F 900 XR.

La Morbidelli T1002VX

La Morbidelli T10002VX ha fatto la sua comparsa a EICMA 2022 e, due anni dopo, è finalmente pronta in veste definitiva. Una crossover massiccia, dalla ricca dotazione e con un desueto motore V2 da 997 cc. Ride-by-wire, riding mode, sella e manopole riscaldabili, ABS Cornering e TCS – disattivabili – ma anche sistema di monitoraggio della pressione pneumatici, cruise control e blocchetti retroilluminati. Una dotazione davvero convincente per una moto da meno di 10.000 euro: vi ho convinti? Se così non fosse aspettate che vi racconti come va: vi farò sapere durante la seconda settimana di marzo ma, se volete fare un ripasso sulla Morbidelli T1002VX, cliccate qui.

Triumph Speed Triple RS 2025, 3/4 anteriore

La maxi naked inglese, la Speed Triple RS 2025 si aggiorna e alza l'asticella. Più prestazioni per il 3 cilindri da 1.160 cc, con 183 CV e 128 Nm, ma anche una ciclistica più affilata, con le nuove sospensioni elettroniche Ohlins SmartEC3 per regolazioni in tempo reale tramite l’interfaccia OBTi e un'elettronica a prova di smanettone, con anti-impennata svincolato dal TC, controllo del freno motore e dello scivolamento in frenata. Arriva anche l'ammortizzatore di sterzo regolabile e il peso è contenuto in meno di 200 kg (199 in ordine di marcia). Non vi ho detto tutto ma, in attesa della prova, cliccate qui per un ripasso sulla nuova Speed Triple 1200 RS 2025 di Triumph. Il nostro Fabio ve la racconterà da Portimao nella seconda settimana di marzo.

Pubblicato da Michele Perrino, 09/03/2025